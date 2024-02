Podívejte se na video z nedělní senzace. Lvi Praha vypadli v semifinále Českého poháru. Do finále, které se hraje v pondělí od 18.00 v Táboře, postoupily Beskydy a Odolena Voda. Máte rádi volejbal? Vydejte se na finále Českého poháru do Tábora.

Senzace v Táboře. Lvi z Prahy prohráli v semifinále s týmem z Beskyd | Video: Deník/ Radka Bělíková

Jihostroj České Budějovice ve Final Four Českého poháru není. Jihočeši si slávu chystají na sobotu, kdy odmění klubové legendy. Pokud nemáte na sobotní odpoledne žádný plán, určitě se vydejte do českobudějovické Sportovní haly. Bude to stát za to. V 16.00 začne zápas České Budějovice - Liberec, po něm vedení klubu a diváci zatleskaji Kryštofovi a Filovi za jejich skvělé kariéry v dresu Jihostroje.

Teď je tady ale Český pohár. Finále. V Táboře. Odolena Voda v souboji o cennou trofej vyzve překvapivého vítěze z prvního semifinále Black Volley Beskydy. Pondělní finále začíná v 18 hodin. Pokud to nemáte do Tábora daleko, finále Českého poháru určitě stojí za návštěvu.

Věrné fanoušky Jihostroje ale nejvíc potěší sobotní pozápasový program. Z Velkého Meziříčí dorazí historicky nejúspěšnější české libero Martin Kryštof. Ocenění získá symbolicky po zápase s Libercem, ve kterém odehrál vynikající sezony v letech 2004–2008. Za své nejlepší roky považuje Kryštof angažmá v Berlíně (2008–2015), kde získal třetí místo v Lize mistrů a třikrát německý titul, a osm sezon v Jihostroji (2015–2023), se kterým se loučil loni se stříbrnou medailí na krku. V Českých Budějovicích vyhrál dvakrát extraligu a třikrát zvedl nad hlavu Český pohár, s Libercem zapsal další dvě pohárová vítězství. Dlouhá léta byl také oporou národního týmu. Spolu s ním vzdá fanoušci Jihostroje zatleskají také Tomáši Filovi, který pochází z Hošťálkové. Kariéru zahájil ve Zlíně a přes krátké angažmá v Opavě se dostal do Českých Budějovic. Oporou Jihostroje byl „Bohouš“, jak mu kamarádi říkají, mezi lety 2009–2020. S jedenácti sezonami v dresu Jihostroje patří mezi deset nejoddanějších hráčů klubové historie. Smečař, který dokázal nastoupit i na pozici univerzála, byl součástí zlaté éry Jihostroje, která čítá pět mistrovských titulů z extraligy, tři triumfy v Českém poháru a další stříbrné a bronzové medaile.

Pro oba chystá klub speciální poděkování po skončení zápasu s Libercem. „Oba byli dlouho spjatí s Jihostrojem, podepsali se pod spoustu úspěchů a vryli se našim fanouškům hluboko pod kůži. Stejně tak oni nedají ani po skončení kariéry dopustit na Jihostroj. Zaslouží si rozloučení před halou plnou fanoušků. Oba se budou následně aktivně účastnit také volejbalového plesu v sále Beseda,“ dodal marketingový manažer VK Jihostroj České Budějovice Matěj Mayer.