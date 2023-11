Jenže zápas byl zajímavý jen chvíli. Jen v určitých pasážích. Karlovy Vary na kurtu dominovaly, působily lépe než Jihostroj, který se v halách soupeřů trápí. Je logické, že volejbalisté, kteří nastoupí poprvé v životě v neznámém prostoru, nemají vůbec jednoduchou roli. Nahrávač při orientaci nezná body, o které se může opřít, přihrávající smečaři zase mají potíže se soupeřovým servisem. Právě podání je samostatnou kapitolou. Každý volejbalista vám potvrdí, že kvalita servisu je jiná doma a jiná tam, kde se objeví poprvé v životě. V technicky nejnáročnějším kolektivním sportu, jakým je volejbal, to je normální. Fanoušky ale tento argument moc nezajímá. Ti chtějí vidět silný a sebevědomý tým, který může zaváhat, ale nesmí prohrát takovým rozdílem. Bez boje. Třetí set skončil z pohledu Jihostroje 11:25!

Moc času teď Jihostroj nemá. Cestuje daleko. Do Beskyd. Tam to pro tým trenéra Kowala nebude vůbec jednoduché. A pak už pojedou Jihočeši k prvnímu zápasu Ligy mistrů.

Kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer se po utkání na svazových stránkách rozplýval štěstím: „Obrovská spokojenost. Doma tři body – 3:0 s Budějovicemi je super. Myslím si, že jsme byli lepší v tom, že jsme je dobře bránili po ose, na síti a v obraně a nedělali jsme chyby. Budějovice je dělaly za nás a o tom to celé bylo. Bylo to o tom, že jsme byli trochu více kompaktnější.“ Přidal se i trenér Liam Sketcher: „Nejdůležitější věc byla opravdu dobrá týmová práce, kdy přispěl každý. Bylo vidět, že tým hrál správně, koncentrovaně a pozorně a že reagoval na hru soupeře. Takže gratuluji všem klukům za empatii v tomto týdnu a za skvělý výsledek.“

Hodnocení Jihočechů na stránkách Českého volejbalového svazu zní trochu zvláštně. Výstižný popis dění na kurtu, ale žádné hromy a blesky. Prohra. A jede se dál. Eduardo Carisio (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Byl to těžký zápas. Čekali jsme, že to bude těžké, když domácí vyhráli poslední zápas s Libercem, ale my jsme se ve hře moc nepředvedli a udělali jsme mnoho chyb ve všem. Je nemožné mít šanci, když tým jako Karlovarsko hraje takto. Nyní se musíme soustředit na další zápas, pracovat na sobě a na chybách. To je vše.“ Andrzej Kowal (trenér VK Jihosroj České Budějovice): „Byla to velmi rychlá hra, takže toho moc říct nemohu, ale Karlovarsko hrálo velmi dobře a mělo dobrou odezvu. My jsme udělali mnoho chyb. Tyto chyby děláme už asi tři zápasy. Co k tomu říct? Problém je, že jsme nebojovali. Můžeme prohrát, ale musíme bojovat a teď jsme nebojovali. Domácí měli o dost větší převahu v technice podávání a příjmu. Pokud tohle nemáme, nemůžeme hrát na této úrovni.“

Je čas na zlepšení. Jihostroj už v extralize poztrácel body v Brně, v Kladně i v Karlových Varech. Tato ztráta se v závěru základní části extraligy bude dohánět jen těžko.