Derby má svoje vlastní zákony. Platí to ve fotbale, v hokeji, ale úplně stejně to platí ve volejbalu. Co rozhoduje až možná jako poslední, je postavení celků v tabulce.

V první lize žen se fanoušci už tradičně těší na zápasy České Budějovice - Rudolfov. V sezoně se tyto kluby setkávají několikrát. Je dobře, že se Rudolfovu podařil po velmi nepříjemné ztrátě licence v "Hlincovce" rychlý návrat. Dřívější Hlincovka zmizela z volejbalové mapy, teď hraje Rudolfov. A hraje výborně. V tabulce druhé nejvyšší české soutěže byl před českobudějovickým derby na třetím místě. O 5 bodů právě před Madetou ČB.

David Vaš. Od Afriky po Muňák. I manželka přiběhla. Dojemný proslov na videu!

Po prvním utkání se rozestup mezi oběma týmy smrskl na dva body. Domácí Madeta vyhrála 3:0, jen závěrečný set dospěl do vyrovnané koncovky. Domácí hráčky slavily výhru 25:20, 25:22 a 26:24. Kapitánka vítězného týmu Veronika Semerádová popsala výbornou atmosféru derby. "Už když jsme hrály u nich, tak to bylo hodně vyhecované," popsala za sebe a spoluhráčky dva souboje v rudolfovské hale. Jen pro osvěžení paměti, kdybyste třeba nevěděli: 7. kolo: Rudolfov - Madeta Č. Budějovice 2:3 (21, -9, -18, 16, -13), 8. kolo: Rudolfov - Madeta Č. Budějovice 3:1 (-23, 20, 12, 14). Dva úplně rozdílné zápasy. "Čekaly jsme na derby," naznačuje Semerádová, že vzájmené duely opravdu mají správnou šťávu. "Úplně stejně jsme při derby čekaly podobnou atmosféru mezi fanoušky," dívala se kapitánka Madety na velmi slušnou prvoligovou návštěvu. "My ve fanoušcích měli převahu, hodně nám to pomohlo," uvedla Veronika Semerádová a dodala: "Je to rozhodně derby."

Pokud byste také chtěli být součástí atraktivních derby zápasů, máte v sobotu dopoledne ideální šanci. Zápas 18. kola I. ligy Madeta Č. Budějovice - Rudolfov začne v 10.00. Mezi oběma týmy je v tabulce jen dvoubodový rozdíl, ale jak víme, postavení v tabulce v derby nevypovídá prakticky o ničem. Už máte program na sobotní dopoledne? Bude to stát za to.