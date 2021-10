Rozhovor s Filipem Stoilovičem jasně dokazuje, že se mu v Českých Budějovicích líbí. "Na jihu Čech se rozhodl usadit," přikyvuje tiskový mluvčí klubzu Matěj Mayer, který s hráčem vedl rozhovor. "Jeho hnacím motorem je titul, který v uplynulé sezoně unikl Jihostroji o vlásek," dodal.

V přípravných zápasech Jihostroj ani jedno z devíti utkání neprohrál. Co na to říkáte?

Je to určitě plus. Přípravné zápasy jsou ale hlavně od toho, abychom se dostali do formy a sehráli se. Každý potřebuje po dlouhé letní přestávce nějaký čas, aby se znovu dostal do potřebného tempa. Sám jsem se dostával do formy postupně, ale myslím, že teď už jsem plně připraven na začátek sezony. V profesionálním sportu je důležité být silný hlavně mentálně a poctivě pracovat. To se vám obvykle vrátí v klíčových momentech sezony. V našem týmu cítím podporu od trenérů i spoluhráčů, což je příjemné. Je důležité být v prostředí, které vás motivuje tvrdě trénovat.

Vy a Petr Michálek jste byli v uplynulé sezoně poměrně stabilní dvojicí na smečařském postu. Před touto sezonou Jihostroj posílil o reprezentanta Martina Licka. Co říkáte na takovou konkurenci?

Mně tohle svědčí, jsem rád, že máme zdravou konkurenci v týmu. Každý z nás bude muset být maximálně připravený, pokud chce být na hřišti. Společně se můžeme tlačit k lepším výkonům. Doufám, že ze sebe všichni vydáme to nejlepší a trenér bude mít těžké rozhodování v tom, koho zrovna poslat na hřiště. Přes léto se náš tým omladil a já si myslím, že naše letní posily dodají týmu jiskru, kterou potřebujeme.

Považujete za výhodu, že už extraligu po uplynulé sezoně znáte? Kdo bude podle vás patřit mezi kandidáty na nejvyšší příčky?

Ano, obzvlášť pro cizince je podle mě velká výhoda, když už má za sebou roční zkušenost. Už dobře znám všechny soupeře i protihráče a vím, co od nich očekávat. Podle toho, jak se mi jeví náš tým, bychom měli opět bojovat o titul. Už minulou sezonu jsme byli velmi blízko a myslím si, že v této sezoně máme velkou šanci extraligu vyhrát. Tentokrát nám pomohou fanoušci na tribunách a my na hřišti pro to uděláme všechno. Kromě nás mají kvalitní týmy taky Karlovarsko, Praha a Liberec.

V Poháru CEV se Jihostroj utká se špičkovým ruským mančaftem Kuzbass Kemerovo. Co na soupeře říkáte?

Je to velmi silný tým, který patří v Rusku mezi nejlepší. Vždycky je ale šance vyhrát a já si myslím, že v domácím prostředí můžeme Kuzbass potrápit. Uděláme maximum proto, abychom soupeře překvapili. Loni jsme mezinárodní zápasy nehráli, o to víc se na letošní Pohár CEV těším.

Při trénincích Jihostroje se občas v rámci rozcvičky hraje florbal, který byl pro vás před příchodem do klubu neznámým sportem. Už si více rozumíte s hokejkou a míčkem?

Ano, dělám pokroky (smích), jde to pomalu, ale baví mě to. A musím se pochlubit, už jsem dokonce dal gól.

Během léta jste bral online lekce češtiny. Komunikujete už někdy se spoluhráči v českém jazyce?

Musím říct, že to jde dobře. Já jako Srb to nemám s češtinou tak těžké jako třeba Casey (Schouten), který je rodilý Kanaďan. Snažím se mluvit co nejvíc a používat v konverzaci se spoluhráči různé fráze, které jsem se naučil. To mi hodně pomáhá, abych se češtinu naučil rychleji.

Na konci července se vám narodil první potomek – syn David. Jaká je pro vás zatím role otce?

Je to úžasný pocit. Nedokážu to popsat. Je to dar od Boha, který mi dává sílu ve všech těžkých situacích. Potřebuju ještě čas, abych se s rolí otce sžil, ale užívám si to.

Kromě prvního angažmá v rodném Srbsku jste vystřídal šest týmů v pěti zemích a nikde jste nezakotvil déle než jednu sezonu. Proč jste se rozhodl právě v Jihostroji po minulé sezoně prodloužit smlouvu o další dva roky?

Našel jsem klub, ve kterém se cítím dobře. Klub, který neustále bojuje o poháry. Klub, který má velmi kvalitní zázemí. Moje rodina tady má veškerou podporu, kterou potřebuje. Takhle jednoduché to je. Nebylo těžké rozhodování zůstat v Českých Budějovicích.