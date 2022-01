Filip Stoilovič, smečař, České Budějovice: „My jsme hráli dobře, získali jsme tři body. Hráli jsme dobře v obraně, zvedli jsme hodně balonů. Měli jsme určené hráče, na které máme podávat, vycházelo nám to.“

Souboj druhého týmu se třetím jasně pro Jihostroj

René Dvořák, trenér, České Budějovice: „Bylo to jednodušší, než jsem čekal. Čekal jsem, že Příbram předvede lepší výkon. V prvních dvou setech jsme je zatlačili servisem, plnili jsme to, co jsme měli, a pak jsme měli dobrou obranu. Třetí set jsme si trochu „zalaškovali“, ale koncovku jsme zvládli, jsem rád za tři body.“

Martin Demar, trenér, Příbram: „My jsme nebyli moc odvážní, hráli jsme moc ustrašeně. Chyběly nám bodovky, chyběly nám blok, pole, všude jsme byli o krok pomaleji, nebyli jsme schopní je zatlačit servisem. Nebyli jsme schopní hrát náš volejbal který normálně produkujeme. Jako by nás semlelo prostředí v Budějovicích, naše hra zkrátka nebyla dobrá. Přitom jsme neměli co ztratit, čekal jsem, že kluci budou hrát uvolněně, ale nebylo to tak.“