„Oba zápasy, které jsme prohráli, doma i v Praze, jsme měli hrát jinak,“ nabízí trenér Jihostroje České Budějovice Vojtěch Zach své velmi bohaté zkušenosti.

Nasbíral jich ve své kariéře dost. Hodně. Víc jako hráč než jako trenér. „Možná to chlapci necítí, nebo si to nechtějí přiznat, ale z nějakého důvodu je v naší hře nervozita, která je úplně zbytečná.“

Nervozita je nejen na hřišti, ale i okolo něj. Ukrajinec v dresu Lvů Praha Valerij Todua nikdy nešetřil emocemi. A nedělá to ani teď. Občas sáhne ke zbytečné gestikulaci směrem k hráčům jihočeského klubu. „V tom by si měl rozhodčí udělat pořádek hned v úvodu zápasu,“ prohodil trenér Jihostroje Vojtěch Zach. Valerij Todua jako by chvílemi zapomínal, kdo mu podal pomocnou ruku při jeho příchodu do ČR, jeho projev na hřišti je až za hranou…

Jihostroj se ale stará sám o sebe. Trenér Zach ve třetím utkání protočil „na place“ prakticky celou sestavu. Včetně libera. Michael Kovařík nahradil zkušenějšího Kryštofa a nevedl si vůbec špatně. „Když naskakujete až do průběhu zápasu, většinou býváte studený,“ popisoval svoje pocity.

Snažil se týmu ve všech činnostech pomoct , to se mu celkem dařilo. „Je to těžké, ale za lavičkou se musíme pořád pohybovat, to platí třeba i o Ondrovi Piskáčkovi, který střídal Girauda,“ připomněl Kovařík výměnu nahrávačů. Také Piskáček se blýskl několik velmi dobrými nahrávkami.

Trenér Zach může mít před čtvrtým zápasem v Praze zamotanou hlavu. Koho postaví do základu? Kryštofa? Kovaříka? Michálka? Nebo Stojloviče, Nebo dokonce oba? Koho na blok? Poláka, který toho moc neodehrál? Nebo dostanou důvěru Sedláček s Ondrovičem, kteří nastupovali v tomto složení na postu blokařů častěji? „Některým hráčům se daří, některým ne. Já tušil, že to tak ve finále může být,“ nabízí svůj pohled trenér Vojtěch Zach. „Někteří jsou možná malinko z formy. Všichni ale bojují, dřou,“ zastal se Zach všech volejbalistů, kteří v play off nastupují v dresu Jihostroje.

Zápas v Praze začne dnes v 17.00, rozhodovat ho budou Kovář a Grabovský. Případný pátý duel série by se hrál v Č. Budějovicích v sobotu od 19.00.