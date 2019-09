České Budějovice – V Kolíně začalo v pátek mistrovství Čech žactva. Z kvalifikací postoupilo několik Jihočechů.

Těžký boj o mladé tituly... | Foto: Deník/repro ČAS

Do semifinále na 100 překážek jde Václav Rodr (VS) časem 14,34, na hladké šedesátce pátým časem 7,28 Dominik Markvart (Veselí), z děvčat sedmým výkonem a osobním rekordem 8,02 Lurdes Gloria Manuelová a jako patnáctá Julie Kovářová (obě VS). Finále výšky si zaskáče Tomáš Jelínek (JH), který v kvalifikaci zdolal 178. Jako jedenáctá postoupila dálkařka Jitka Maršálková (Sokol) s 528, finále půlky poběží Manuelová po sedmém čase rozběhů 2:22,52.