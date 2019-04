Deník požádal o odpovědi trenéra českobudějovického týmu René Dvořáka:

Když se řekne Liberec, každý si vybaví Ještěd a Jana Štokra. Vy také?

Je pravda, že Honza Štokr je hlavní údernou silou Liberce. Nicméně se ukazuje, že se za ním prosazuje i mladý Indra.

Takže vaše taktická příprava nebude zaměřena převážně na libereckého univerzála?

Právě třeba mladý Indra v mnoha zápasech Liberci pomohl. To je právě síla liberecké Dukly, má možnosti vystřídat, má kvalitní lavičku náhradníků, my se pečlivě připravujeme na všech dvanáct soupeřů.

Setkaly se podle vás ve finále aktuálně dva nejlepší české volejbalové týmy?

Pravděpodobně ano. Je to dáno i postavením v tabulce po dlouhodobé části. Osobně si myslím, že je hlavně vidět, že oba kluby mají dvanáct hráčů, v průběhu sezony je mohou vystřídat. I v závěrečných zápasech jsou volejbalisté schopni přijít na hřiště, pomohou svému týmu, není to v zápasech jenom o sedmi lidech.

V semifinále jste porazili 3:0 na zápasy Ostravu, získali tím hráči prostor pro odpočinek od volejbalu?

Ano. Dokonce měli k dispozici ještě o den déle než po čtvrtfinále. Pauza mezi semifinále a finále byla delší. Je důležité si odpočinout, vyléčit nějaká zranění, v týmu proběhla drobná nachlazení. Odpočinuli jsme si, jdeme do finále „na plňáka“.

Moc volných míst v hale nebylo už pro čtvrtfinále, ještě méně jich bylo pro semifinále, co čekáte při finále?

Pro každý tým, který se dostane do finále, to je velmi sváteční věc. Finále je pravděpodobně nejvíc sledované. V Českých Budějovicích postavíme nové tribuny.

Nové tribuny?

Připravíme pro fanoušky nová místa. Osobně si myslím, že se vrátíme k naplnění haly tak, jako to bývalo za mých mladých let.

A jak to bývalo?

V hale byly tři tisíce, přišly snad tři a půl tisíce diváků. Hala byla totálně narvaná, myslím, že bude i letos.

V play off jste vsadil na ustálenou sestavu. Řešíte v ní před finále změny?

To se všechno uvidí až podle zdravotního stavu, podle psychiky. Rozhodnu se teprve podle tréninků. Samozřejmě mám nějakou představu o základní sestavě, ta je v mé hlavě, ale než první zápas vypukne, může se ještě stát spousta věcí.

Na lavičce Liberce je Michal Nekola. Jste kamarádi?

On byl na vojně, když já už byl jako podepsaný voják z povolání. On přišel na vojnu jako záklaďák.

Byl váš bažant?

My nebyli vojáci, ale už „lampasáci“, jak se říkalo. Přišel na vojnu v době, kdy já tam byl už asi tři roky. Na Dukle jsme prožili společně u volejbalu rok.

Setkali jste se i potom?

Pak jsme spolu hráli za Ústí nad Labem. Známe se velmi dobře. Plně ho respektuji jako trenéra, myslím, že se na nás velmi dobře připraví.

Nezavoláte si? Nesejdete se? Neproběhne mezi dvěma kamarády nějaká sázka?

Nikdy jsme to nedělali. Sázení nepraktikuju s nikým.

Ale vous, který zdobí tváře hráčů, vám také narůstá?

Mně to moc neroste, spíš jsem šedivý. Ale neholím se.

Váš kolega masér Filip Hoch má na tváři kolejničky...

…ano, má má kolejničky, on si je také zaplatí.

Zaplatí?

No jistě. Holil se, to se v play off nesmí. Náš masér je vždycky originální. My máme letos talisman jako kolejnici, vláček, tak proto on má kolejnici i na tváři.