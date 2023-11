Mistrovství světa 2023 se konalo v Belgii v Gentu. FISAF International World Sport Aerobics and Fitness Championship. Podívejte se do fotogalerie, máme snímky z dětských let. Slečny vyrostly až ke třetímu místu na mistrovství světa!

Mistrovství světa v Gentu. Bronzová radost jihočeských závodnic z SK Romany Beranové | Video: Deník/ Karolína Beranová

Přes 327 českých závodníků v pěti věkových kategoriích se v termínu 26. – 28. 10. 2023 zúčastnilo FISAF International World Sport Aerobics and Fitness Championship, který se konal v belgickém Gentu.

Dámy ze Sport klubu Romany Beranové reprezentovaly České Budějovice, Jihočeský kraj a ČR.

Organizátorem byla světová organizace sportovního aerobiku a fitness FISAF International a Gent přivítal závodníky z různých koutů světa včetně Jižní Afriky, Maroka, Mexika, Nového Zélandu, aj.. „Našimi největšími konkurenty byli již tradičně závodníci z Austrálie, kteří mají vynikající choreografie,“ popisuje Romana Beranová, která vyslala do boje se světovou konkurencí nejlepší závodnice z SK Romany Beranové.

Sport klub RB se nominoval na MS hned ve dvou kategoriích. V kategorii mládež 16-18 let dua Karolína Beranová a Barbora Kuželová. „Vezou úžasné třetí místo, jejich naprosto kompaktní provedení sestavy, kdy opravdu jedou obě jako jedna a na stejně vysoké úrovni, kdy z nich ještě vyzařuje sympatie a čistota po celou dobu sestavy, by zasloužilo vyšší umístění,“ myslí si trenérky. „Měly výborně nakročeno už na mistrovství České republiky, kde byly druhé.“

Od letošního ME, kde byly páté, udělaly velký kus práce. „Z medailí máme obrovskou radost.“ Nyní je čeká ještě jeden pohárový závod a pak už se bude chystat nová sezona, nové hudby, choreografie, prvky obtížnosti a kromě jiného, vzhledem k tomu, že jsou obě letošní maturantky, se budou nyní chystat hlavně na vlastní maturitní ples. „Pak také na maturitu. Držíme jim palce,“ doplňují trenérky, kterým dívky udělaly velkou radost.

Obě jsou zkušené závodnice a v posledních letech sbírají medaile na domácím i zahraničním poli. "Cvičí společně od osmi let a jejich přátelství začalo v podstatě už v porodnici," směje se Romana Beranová a hned vysvětluje: "Jsou narozené ve stejný den, na stejném místě, znají se od svých tří měsíců. Je úžasné, když to holkám takhle vydrží a dokáží se vzájemně doplňovat, respektovat a jdou ctižádostivě za svým cílem."

V kategorii mládež 16 – 18 let tria Karolína Beranová, Barbora Kuželová a Natálie Hrabčáková přiváží páté místo. „Letos byla situace tria velmi složitá, původní plán obhájit medaili z loňského ME a MS v dospělých, kdy byly třetí, zhatilo zranění Lucky Karáskové, kterou nahradila mladší Natálka a trio šlo do kategorie mládež.“ Na ME se podařilo získat bronz, ale na podzim Natálka onemocněla a už nebylo sil získat medaili i na MS. „Přesto si zaslouží ocenění za to, jak to zvládla a věříme, že se dá co nejdříve dohromady. V podstatě si to jen vyměnil, na ME bylo duo páté a trio třetí, na MS je duo třetí a trio páté,“ doplnila Romana Beranová.