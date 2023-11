V boji o postup mezi osm nejlepších týmů České republiky přivítá SK Meťák v českobudějovické Sportovní hale ve středu od 19.30 velmi silné soupeřky z FatPipe Chodov Praha. Několikanásobný mistr ČR v současné chvíli vede extraligovou tabulku bez ztráty bodu.

Meťák žije florbalem. V Českých Budějovicích se bude hrát Český pohár. Video z 10. ročníku Innebandy cupu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Klub SK Meťák letos slaví 10.výročí od svého vstupu do ligových vod řízených českým florbalem.

„K letošní jubilejní sezoně jsme si nadělili rovnou tři dárky. Elitní tým mužů coby nováček poprvé v historii klubu ochutnává úroveň celostátní soutěže v divizi. Ženy v loňské sezóně s převahou vyhrály regionální soutěž a od této sezóny hrají rovněž celostátní první ligu, skupinu Západ,“ popisuje rozvoj klubu šéftrenér Ivan Janoušek a dodává: „Na oba naše elitní týmy jsme velmi hrdí, rozvíjíme je stejnou měrou.“

Dámy z klubu SK Meťák mají před sebou velkou aktuální výzvu. „Naším letošním obrovským úspěchem ženského týmu je účast v osmifinále Českého poháru florbalu, kde v boji o postup mezi osm nejlepších týmů České republiky přivítáme v budějovické městské sportovní hale velmi silné soupeřky z FatPipe Chodov Praha." Několikanásobný mistr ČR v současné chvíli vede extraligovou tabulku bez ztráty bodu. "Ve svém kádru má sedm ženských a dokonce devět juniorských reprezentantek České republiky,“ popisují sílu soupeřek trenérky žen Eliška Tibitanclová a Eliška Zimová. „Chceme pozvat všechny příznivce florbalu na jedinečný zážitek, přijďte vytvořit skvělou atmosféru a podpořit českobudějovický florbal a naše holky. Zaslouží si to. Navíc pro diváky jsme připravili přestávkovou soutěž o krále střelců s možnou výhrou,“ zve diváky do Sportovní haly hlavní pořadatelka Jana Pírková ml., která ještě nedávno byla členkou ženského týmu SK Meťák.

To musíte vidět. Geniální střídání. Trenér sám sebe poslal na hřiště. A rozhodl

„Cítíme obrovskou zodpovědnost vůči našim hráčům a hráčkám, v roce 2013 jsme začínali se dvěma týmy, to bylo třicet dětí, ve věku pět až jedenáct let. Od té doby se však klub velmi rozrostl, současná úroveň v ligových soutěžích činí patnáct přihlášených týmů. V kompletním složení, od nejmladších pětiletých dětí až po dospělé chlapecké/mužské a dívčí/ženské kategorie, čímž se řadíme mezi top kluby v České republice,“ doplňuje hlavní trenérka ženské složky Jana Pírková. „S kvantitou se neodmyslitelně pojí také kvalita, aneb úroveň soutěží, které měťácké týmy hrají. Proto je pro nás důležitý byť i malý posun o krok výš. Bohužel nás limituje nedostupnost sportovních hal, ta naše, meťácká, nevyhovuje svými rozměry pro ligové soutěže a naše mládež je nucena považovat za domácí halu tělocvičnu v Chýnově, kde nám vycházejí maximálně vstříc a jsou hrdí na naše úspěchy, byť sídlíme 65 km daleko,“ dodává Jana Pírková stinnou stránku sportovního rozvoje klubu. „Vedle naší haly je nevyužitá sportovní plocha, na kterou by se vešly i dvě obloukové haly s vyhovujícími rozměry,“ poukazuje na případné řešení Ivan Janoušek.

Středeční pohárový zápas bude největší akcí letošního roku. "Zveme na florbalový zážitek, utkání SK Meťák - FatPipe Chodov Praha bude stát za to," připojuje pozvánku Zdeňka Janoušková - Stančíková.