České Budějovice - Na novou sezonu 2008/2009 se začali v teplých srpnových dnech připravovat florbaloví starší žáci SK Českobudějovičtí lvi. Půjdou do ní určitě s cílem obhájit loňské pozice.

Ilustrační fotografie | Foto: Zdeněk Dvořák

ARNOŠT MÁČE



Nebudou to mít jednoduché. „Větší část loňského kádru totiž své kategorii odrostla, a kluci budou tudíž hrát za dorostence,“ říká předseda oddílu Jan Trnka.



V sezoně 2007/2008 obsadili mladí Lvi v Jihočeské lize starších žáků 2. místo především díky druhé polovině soutěže, ve které prohráli pouze dva zápasy s Besednicí a Jindřichovým Hradcem. Navíc byli týmem s nejmenším počtem obdržených branek.



V červnu a červenci se pak zúčastnili dvou turnajů – Nisa open v Liberci a Prague games. Ani na jednom sice nepostoupili ze základní skupiny, ale předvedené výkony rozhodně nebyly zklamáním.



„Především účast v Praze na jednom z největších turnajů mladých florbalistů v Evropě byla zážitkem, stejně jako v předchozích třech letech. A zatímco v minulých ročnících jsme jezdili do Prahy spíše jen sbírat zkušenosti a zažít atmosféru velkého turnaje, letos už jsme měli ambice vyšší,“ dodává Jan Trnka.



Cíl nevyšel



Tajným cílem byl postup ze skupiny. První zápas vyšel na jedničku, Lvi porazili Králův Dvůr 2:1. Druhý zápas s polským Trzebaitowem se ukázal jako klíčový. Českobudějovičtí florbalisté vedli, soupeř dotahoval a v poslední minutě zvrátil výsledek na svou stranu (3:4).

Následovala výhra se Slávií Florbalshop.cz 2:1 a dvě prohry se švédským Elfhögem 4:5 a pozdějším finalistou kategorie „16“, pražským Future 0:5.



„Kluci byli zklamaní, ale za své výkony se nemuseli stydět, hráli dobře. Věřím, že ti, kteří odešli do dorostu, zúročí i v této věkové kategorii to, co se naučili ve starších žácích. Jejich místa zaplní nováčci, kteří florbalu propadli třeba ve škole při hodinách tělesné výchovy. A nebo ti, kteří chtějí prostě zkusit něco nového,“ věří v zájem mladých o florbal předseda českobudějovického klubu Jan Trnka.

Arnošt Máče