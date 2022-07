Akci zhodnotil šéftrenér klubu Michal Hanzlík. „Sportovní dopoledne pro děti z mateřských škol se vydařilo a děti vypadaly nadšeně a s trenéry jsme se shodli, že byly i velice aktivní. To jen dokazuje, že pro děti je pohyb přirozený a mají o něj zájem." Letos pořadatelé zvolili nový model, kdy si MŠ pozvali do sportovní haly. "Aby děti měly nový zážitek. Pro nás to byla novinka. I přesto, že nám během dvou dnů prošlo pod rukama přes dvě stě dětí, tak si myslím, že jsme to organizačně zvládli a měli tak možnost si zkusit spoustu nových aktivit." Organizátoři poděkovali mateřským školám. "Za to, že za námi děti dorazily a společně s námi sportovní den absolvovaly. Děkujeme také všem aktivním trenérům, kteří se podíleli organizačně na z mého pohledu velmi důležitém sportovním dopoledni pro písecké děti, které teprve objevují sportovní svět.“