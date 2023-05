Ragbisté Rugby Šumava Nýrsko ve společenství s Rugby Clubem České Budějovice mají za sebou poslední utkání jarní sezony 1. ligy Ragby XV. V dalekém Havířově se utkali s domácím RC a poprvé letos dokázali zvítězit. Slezany přemohli na jejich území po divoké přetahované těsně 56:54 a obsadili v extrémně náročné soutěži sedmou příčku.

1. liga RAGBY XV, zápas o 7. místo: RC Havířov - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 54:56 (40:28). | Foto: RC Havířov / Josef Koláček

„Bylo to utkání nahoru dolů, které se zkrátka přelévalo ze strany na stranu. Oba týmy měly dobré, ale i slabší chvilky, oba celky docela často školácky chybovaly. Myslím si, že se celkově jednalo o záživný zápas, který skončil naší těsnou výhrou, za kterou jsme rádi,“ pochvaloval si nýrský ragbista a kouč v jedné osobě Roman Kodera. „Užili jsme si to, teď si chvíli odpočineme, a pak se začneme připravovat na novou sezonu,“ poodkryl plány na nejbližší týdny.

1. liga RAGBY XV, zápas o 7. místo: RC Havířov - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 54:56 (40:28).Zdroj: RC Havířov / Josef Koláček

Novou sezonu společný jihozápadní výběr ragbistů už ale absolvuje ve druhé lize. „V první lize jsme přece jen měřili síly s týmy, které mají ambice, více trénují, my se naopak spíš trápili, byť herně to v jistých momentech nebylo špatné. Ale projevilo se hlavně to, že nemáme tolik natrénováno. Většinou jsme vydrželi třeba do poločasu, ale pak jsme fyzicky odpadli. Druhá liga, ta bude podle mého názoru pro nás ideální soutěží. Mohli bychom hrát vyrovnanější zápasy a věřím, že nás ragby bude i více bavit,“ přeje si Roman Kodera.

PODÍVEJTE SE: Andělky vyhrály na penalty, Dubská režírovala obrat Sokolek