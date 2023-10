Zvládli i svůj druhý domácí zápas ve druhé lize. Futsalisté Absolutu Černý Dub porazili v českobudějovické Sportovní hale zásluhou zlepšené produktivity ve druhém poločasu Arsenal Benešov 7:5 a tabulce druhé nejvyšší soutěže jsou po třetím kole třetí.

II. futsalová liga: Absolut Černý Dub - Arsenal Benešov. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Byl to ale pořádně dramatický futsalový večer. Domácí šli hned na začátku utkání do vedení Hrachovcem, jenže záhy vyrovnal Čipera a Koukolík dokonce zajistil obrat ve skóre. Kanonýr Kadlec pak naštěstí znovu vyrovnal. Tým trenéra Radima Staňka si vytvářel šance, trápil se však v koncovce. Hosté naopak mohli uhodit ze dvou desetimetrových kopů. Oba zahrával na jihu Čech velmi dobře známý Tomáš Pecka, ale jednou minul branku a podruhé ho vychytal gólman Kříž. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu 2:2.

Po změně stran se Absolut přece jen prosadil Hornátem, pak se dvakrát trefil Hrachovec a chybu při benešovské power play potrestal střelou do odkryté branky Šrámek. Rázem to bylo na konci třicáté minuty 6:2 pro Jihočechy, čímž bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. Benešov sice ještě v závěru korigoval, ale na vítězství Absolutu 7:5 už to nemohlo nic změnit.

„Náš výkon nebyl úplně optimální, hlavně konec druhé půle byl zbytečně hektický a nervózní. Ale myslím, že jsme zaslouženě vyhráli a získali tři body. Uznání však zaslouží i sympatický výkon soupeře, který se ve druhé lize určitě neztratí,“ řekl k utkání autor hattricku v domácím dresu Václav Hrachovec.

V dalším kole cestuje Černý Dub v pátek do Ústí nad Labem.

Absolut Černý Dub – Arsenal Benešov 7:5 (2:2)

Branky: Hrachovec 3, Kadlec 2, Hornát, Šrámek - Čipera, Koukolík 2, Matoušek