Na svou třetí sezonu ve druhé celostátní lize se chystají futsalisté Absolutu Černý Dub. Úvodní duel odehrají v neděli v českobudějovické Sportovní hale proti Kladnu (19:30). „Hlavně nechceme mít záchranářské starosti,“ říká před startem nového ročníku hrající trenér a manažer týmu Radim Staněk.

Futsalisté Abslutu: nahoře zleva Patrik Kříž, Jan Hornát, Jiří Grigera, Stanislav Pacholík, Viktor Kadlec a Milan Ďurica. Dole zleva Martin Němeček, Petr Pasecký, Václav Hrachovec, Milan Staněk, Martin Janák, Ctibor Novotný a Radim Staněk. | Foto: Foto: Deník

Po předloňském bronzu jste skončili loni ve druhé lize sedmí. Jak toto umístění hodnotíte a kde byly příčiny výsledkového propadu?

Po výsledkově úspěšné první polovině sezony jsme rozhodně pomýšleli na vyšší příčky než konečné sedmé místo, nicméně kvůli nepovedené odvetné části jsme na lepší umístění nedosáhli. Z tohoto pohledu panuje tedy určitá hořkost. Když k tomu však připočtu veleúspěšné působení v Poháru SFČR, musím sezonu hodnotit pozitivně. Za výsledkovým propadem stojí více faktorů: zranění, obměněná sestava, samozřejmě kvalita soupeřů, ale paradoxně i to úspěšné tažení pohárem.

V Poháru futsalového svazu jste postoupili až do semifinále, kde jste hostili nejslavnější klub české futsalové historie Chrudim. Byl to pro všechny vrchol jejich sportovní kariéry?

Nevím, jestli sportovní, ale futsalové jednoznačně ano! Dostat se coby druholigový tým až mezi čtyři nejlepší týmy republiky a zde poměřit síly s jednoznačně nejúspěšnějším českým futsalovým týmem, byl opravdu velký úspěch, který dle mého názoru pořádně doceníme až časem.

Je složité dát dohromady kádr pro ligovou soutěž?

Přál bych si, aby to bylo jednodušší… Do Absolutu se dlouhodobě snažíme oslovovat hráče jak s kvalitativními, tak charakterovými předpoklady. Vedle toho do toho vstupuje ještě „velký“ fotbal, osobní a pracovní život hráčů, takže to určitě není nic jednoduchého. Přesto věřím, že jsme přes léto odvedli na tomto poli dobrou práci a jsme na novou sezonu adekvátně připraveni.

Nováčkovský elán je pryč

Mohlo trochu opadnout nadšení z možnosti zahrát si ligovou soutěž?

Určitě je to možné, a když se vrátím k první otázce, i toto je zřejmě jedna z příčin zmíněného výsledkového úpadku v druholigové tabulce. O pověstném nováčkovském elánu už v našem případě určitě nemůže být řeč. Na druhou stranu hrát druhou nejvyšší tuzemskou futsalovou soutěž není jen tak, jsme jediným jihočeským zástupcem v nejvyšších patrech futsalu a věřím, že k tomu takto všichni přistupujeme.

Jak moc ovlivňují hlavně v úvodu sezony váš tým probíhající fotbalové soutěže?

Probíhající fotbalové soutěže samozřejmě promlouvají do konečných nominací na jednotlivá utkání, což ale platí pro většinu týmů v naší soutěži. Částečně jsme tomu uzpůsobili i termíny domácích utkání, a zároveň v tomto ohledu spoléhám na to, že máme dostatečně široký kádr.

S jakými cíli půjdete do sezony letošní?

Do této sezóny půjdeme určitě se skromnějšími cíli než do té předchozí, kdy jsme chtěli zopakovat medailové umístění. Obávám, že tyto příčky pro nás letos budou příliš vysoko. Záležet bude hodně na úvodních kolech, na druhou stranu bych se rád vyhnul záchranářským starostem.

Podařilo se vám doplnit kádr, nebo máte i nějaké ztráty v týmu?

Jak jsme již naťukli, doplnit kádr není nic jednoduchého, přesto se nám přes léto podařilo další hráče oslovit a nové tváře v našem dresu uvidíte. Ztráty bohužel počítáme také - tou nejcitelnější je zřejmě avizovaná minimální účast Petra Paseckého.

Přemýšlíte v nějakém dohledném horizontu i o postupu do nejvyšší soutěže?

Upřímně v minulosti zejména během a po té bronzové sezoně byly tyto úvahy mnohem reálnější. Nyní musíme být realisté a přiznat si, že to rozhodně není na pořadu dne.

Doma v pátek večer ve Sportovní hale

Budete hrát i nadále domácí zápasy v pátek večer ve Sportovní hale?

Primárně nám páteční večery pro domácí utkání zůstávají. V nadcházejícím ročníků nás čeká jedenáct domácích utkání, z nichž osm odehrajeme během pátečních večerů, zbylé tři zápasy pak během těch nedělních. Vše v českobudějovické Sportovní hale.

Jaká byla v loňské sezoně průměrná divácká návštěva a chystáte pro fanoušky letos kromě samotných zápasů?

Divácky nejatraktivnějším duelem bylo samozřejmě zmíněné utkání pro Chrudimi, které sledovalo přes čtyři sta příchozích diváků. Dlouhodobě se divácký průměr pohybuje kolem stovky. Pro fanoušky máme připravené různé tipovačky a poločasové soutěže o hodnotné ceny. Nově bude zřejmě možné zakoupit si i čepici s klubovým logem.

Mrzí vás hodně, že jsme vypadli ve finále krajského poháru s Tex Colorem a nezopakujete si tak loňskou spanilou jízdu pohárovou soutěží?

Porážka nás samozřejmě mrzí, loňská pohárová jízda byla pro nás a naše fanoušky opravdu nezapomenutelná. Soupeři se však sluší pogratulovat a v dalších pohárových kolech jim držíme palce.