Zbývá udělat poslední dva kroky. Futsalisté Absolutu Černý Dub porazili ve druhé lize Bohemians Praha 8:4 a dvě kola před koncem vedou tabulku s náskokem jednoho bodu před Kladnem. V pátek přivítají v českobudějovické Sportovní hale Wizards Praha (21).

Futsalisté Absolutu ve Sportovní hale přehráli Bohemians Praha 8:4. | Video: Deník/ Petr Hřídel

Jihočeši už mohli pomalu slavit, ale přibrzdila je nedávná prohra 4:7 v Mladé Boleslavi. „Porážka nás samozřejmě mrzela, sportovně však musíme uznat, že jsme v tomto utkání tahali za kratší konec provazu a prohra tak byla logickým vyústěním. O to více si však cením, že jsme v situaci, kdy se nám náskok na čele ztenčil na rozdíl jediného bodu, zvládli doma porazit čtvrtou Bocu Chotěboř. Jednalo se o souboj naší nejlepší ofenzivy v soutěži proti do té doby nejlépe bránícímu celku a dokázali jsme vyhrát 11:3,“ vrací se ještě do nedávné minulosti hrající manažer týmu Radim Staněk.

Právě vítězství nad Chotěboří však bylo těžce vykoupeno zraněním stálice v brance Absolutu a také velké opory týmu Patrika Kříže. „Bohužel tak na marodce doplnil další stěžejní hráče Hrachovce s Pacholíkem. Drobná zranění nás každé kolo navíc připraví ještě o další hráče. Díky obětavosti kluků z širšího kádru však důležitá utkání jak personálně, tak výsledkově zvládáme,“ ocenil.

Futsalisté Absolutu převálcovali Chotěboř a nehodlají opustit čelo druhé ligy

Páteční domácí duel s Bohemians (8:4) byl možná klíčovým pro zbytek sezony. „Nevstoupili jsme do něj vůbec dobře a během úvodních střídání jsme jen se štěstím neinkasovali úvodní branku. V rozmezí páté až osmé minuty jsme však bleskově nasázeli tři branky a momentum bylo jednoznačně na naší straně. Hosté však zúročili natrénované standardní situace a do kabin se odcházelo za stavu 3:2,“ líčí Staněk průběh důležitého utkání.

Ve druhé půli už si však jeho tým došel jasně pro mimořádně cenné tři body. „Po změně stran sice ukázali klokani svoji sílu, když nám dokázali srovnat. Stěžejní čtvrtou branku jsme však dokázali zásluhou Janáka vstřelit my. Zhruba deset minut před koncem jsme zásluhou stejného střelce donutili hosty ke hře bez brankáře, kterou potrestal vzápětí Radouch a utkání tak definitivně rozhodl. Zápas byl ze strany futsalového svazu streamován a myslím, že jsme celé druhé lize jeho kvalitou zásluhou obou stran ostudu rozhodně neudělali,“ je přesvědčen.

Futsalisté Absolutu vedou druhou ligu a začínají tlouct na prvoligová vrata

Již v pátek se Absolut představí opět doma, když bude hostit pražské Wizards a za určitě konstelace by mohl dokonce oslavit vytoužený titul. „K tomu potřebujeme jak plný počet bodů z našeho zápasu, tak i jakékoli bodové zaváhání druhého Kladna. To se utká ve šlágru kola s třetími Bohemians. Se středočeským týmem máme totiž o gól lepší vzájemnou bilanci a v případě shodného počtu bodů bychom byli těmi šťastnějšími my. Rozhodovat se ale také stále může až další týden v posledním kole. V rámci něho zajíždíme na palubovku Betisu Kadaň, zatímco Kladenští se utkají v Praze právě s Wizards. Po vítězství nad Bohemians je však již nyní jistě, že skončíme nejhůře druzí a po bronzu z předminulé sezony se tak bude jednat o historicky nejlepší klubové umístění. Když už jsme však takhle blízko, rádi bychom to dotáhli až do vítězného konce,“ přeje si.