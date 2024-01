Míří k historickému úspěchu. Futsalisté Absolutu Černý Dub porazili v patnáctém kole druhé ligy Tiradores Ústí nad Labem 10:6 (6:1) a sedm kol před koncem zůstávají na čele tabulky druhé nejvyšší soutěže. Postup mezi elitu by rozhodně nemusel být jenom snem.

II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Ústí n. Lab. 10:4 . | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Jihočeši přitom do zápasu nevstoupili nejlépe. „Hned v první minutě jsme inkasovali, ale nakonec jsme odehráli dobrý zápas a připsali si vysokou výhru, jejíž základ jsme položili už v první dvacetiminutovce, kterou jsme vyhráli 6:1. Kluky musím pochválit hlavně za to, jak makali do defenzivy i za rozhodnutého stavu. Jinak jsem moc rád, že jsme Ústí vrátili porážku z prvního vzájemného duelu, minimálně o týden si prodloužili pobyt na čele tabulky a potvrdili jsme status momentálně nejlepší ofenzivy v soutěži. Byl to další povedený večer ve Sportovní hale a dík patří také stovce příchozích diváků,“ nešetřil chválou hrající manažer týmu Radim Staněk.

Sezona se pro aktuálně nejsilnější jihočeský futsalový tým vyvíjí skutečně mimořádně příznivě. „Minulý týden jsme se díky velice cenné venkovní výhře v Benešově a zároveň porážce Bohemians na palubovce rezervy Liberce dostali poprvé v historii klubu v pokročilé fázi soutěže a po kompletně odehraném kole do čela tabulky, takže samozřejmě nemohu říct nic jiného, než že jsme nadmíru spokojení,“ nijak Staněk neskrývá. „Upřímně musím říct, že před sezonou jsme se chtěli vyhnout bojům o záchranu,“ přiznává.

„Najednou je půlka ledna a Absolut je na prvním místě druhé futsalové ligy! Vlastně ani pořádně nevím, jak se to stalo,“ s úsměvem kroutí hlavou. „Vždyť každý zápas nastupují tři až čtyři hráči, kteří ten předchozí nehráli. Rotace je enormní, a i přesto se nám takto daří. Je to pro nás krásná pohádka, které si velmi vážíme,“ zdůrazní.

Do konce druhé ligy zbývá sedm kol, z nichž se Černý Dub čtyřikrát představí na domácí palubovce. „Hned tuto neděli budeme hájit pozici lídra tabulky proti libereckému béčku v jeho hale a právě tento zápas hodně napoví, neboť tabulka je stále velice vyrovnaná. Byť už jsme začali čelit dotazům na potenciální postup o patro výše, osobně cílím na zisk jakékoli medaile. Pokud by se to nepovedlo, byli bychom zklamaní, ale i to je samozřejmě stále reálná varianta,“ nechce si stavět vzdušné zámky.

V dané situaci už ale v Absolutu o případném postupu musí minimálně přemýšlet. „Jak jsem již zmínil, s ohledem na naše momentální tabulkové postavení jsme této otázce začali znovu čelit. Já se jí osobně snažím spíše vyhýbat, neboť do konce sezony stále zbývá v podstatě ještě její třetina. Pokud by ta otázka reálně ležela na stole i na začátku března, pak bychom se jí interně zabývali, nicméně si myslím, že nejsme v mnoha ohledech na postup mezi ligovou elitu připraveni,“ upozorňuje manažer.

Co Staňka těší, je přízeň fanoušků, kteří jeho tým chodí v pátečních večerech do Sportovní haly povzbuzovat. „Fanouškům patří velké poděkování,“ vzkazuje. „Chtěl bych je pozvat na pátek 26. ledna, kdy budeme od půl deváté hostit soupeře z nejatraktivnějších Spartu Praha. Ta k nám byla do soutěže přeřazena administrativně kvůli nezískání prvoligové licence. Budeme moc rádi, když nás přijdou diváci podpořit i v souboji s nejvěhlasnější tuzemskou sportovní značkou,“ láká sportovní příznivce do hlediště Sportovní haly. Ti tak mohou absolvovat lákavý dvojzápas, protože od 17:30 bude hostit také Spartu v extralize hokejový Motor.