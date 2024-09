V pondělí vás čeká regionální pohárové finále se Slavií Praha. Pohárová soutěž se v letošní sezoně hraje novým systémem. Mohlo byste ho přiblížit a v jaké fázi soutěže se vlastně se Slavií utkáte?

Hlavní změny spočívají ve vytvoření šesti regionálních skupin, do kterých byly přihlášené týmy rozřazeny právě dle toho, kde sídlí. My jsme byli spolu s dalšími čtrnácti kluby nalosováni do regionální skupiny 3 a začínali jsme v regionálním osmifinále. Po třech vítězstvích na palubovkách soupeřů jsme se dostali až do regionálního finále, v němž narazíme právě na pražskou Slavii. K vítězům regionálních skupin se přidají oba finalisté z loňského ročníku a vznikne republikové čtvrtfinále. Hlavní změnou oproti loňským ročníkům tak je, že abychom se kvalifikovali do republikové fáze, musíme vyhrát mnohem více utkání. Dříve se v jižních Čechách leckdy hrálo rovnou finále.

Slavia je bronzový tým loňského ročníku nejvyšší soutěže. Co od tohoto utkání očekáváte?

Slavia je v utkání samozřejmě favoritem, ale s klukama jsme naladěni bojovně. Určitě nechceme dát kůži lacino a o postup do další fáze se chceme poprat. Nebereme to jako utkání „za odměnu“, i když to tak do určité míry samozřejmě také je.

II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 1/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 2/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 3/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 4/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 5/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 6/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 7/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 8/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 9/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 10/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 11/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 12/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 13/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 14/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 15/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 16/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 17/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 18/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 19/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 20/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 21/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 22/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 23/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 24/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 25/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 26/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 27/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 28/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 29/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 30/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 31/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 32/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 33/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 34/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 35/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 36/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 37/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 38/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 39/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 40/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 41/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 42/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 43/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 44/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 45/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 46/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 47/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 48/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 49/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 50/50 II. liga futsalu: Absolut Černý Dub - Bohemians Praha 8:4.

Před dvěma roky jste se v poháru utkali s Chrudimí. Jedna se o druhý největší zápas v historii vašeho klubu, nebo je pro vás Slavia ještě víc než mnohonásobný mistr republiky Chrudim?

Se vším respektem ke Slavii, hegemonem posledních dvou dekád tuzemského futsalu je jednoznačně Chrudim, vždyť se jedná o patnáctinásobného mistra 1. Futsal ligy a třináctinásobného vítěze Poháru SFČR. Značka „Slavia“ má pro širokou veřejnost obecně určitě větší zvuk, nicméně na poli futsalu beze všeho patří výše Chrudim. Nerad bych také, aby zapadlo naše utkání s Interobalem Plzeň, další těžkou vahou tuzemského futsalu, nebo proti Spartě Praha z loňské sezony, byť již měla svých starostí dost. Slavia Praha je tak pro nás posledním střípkem do pomyslné sbírky těch nejatraktivnějších protivníků v rámci našeho sportu a republiky.

Na co byste kromě mimořádně atraktivního soupeře pozvali fanoušky do Sportovní haly?

Rádi bychom, aby diváci vedle Slavie přišli i na nás! Naposledy jsme se před nimi představili na konci února, kdy jsme společně oslavili zisk druholigového titulu. Je to tedy již nějaká doba a i proto se na domácí utkání velmi těšíme. Jinak chystáme multimediální program na světelné tabuli a interaktivní poločasovou soutěž o hodnotné ceny, do které se může přihlásit každý příchozí divák skrze svůj chytrý telefon.

V loňském roce jste vyhráli druhou ligu, ale postup do nejvyšší soutěže jste nakonec odmítli. Zklamání v týmu z "nepostupu" už přebolelo?

1. Futsal liga má již odehraná dvě kola a je jasné, že nás všechny při pohledu na ně stále trochu mrzí, že tam nejsme také. Nyní nás však čeká utkání se špičkovým prvoligovým soupeřem, tak si toto můžeme alespoň částečně vynahradit a trochu zjistit „co by bylo, kdyby…“. Jinak však věřím, že nás zklamání z „nepostupu“ v novém ročníku nijak limitovat nebude.

Jak proběhla příprava na letošní sezonu?

V přípravě jsme měli dva hlavní milníky. Prvním byl trénink pod vedením trojnásobného Trenéra roku a aktuálního reprezentačního kouče Marka Kopeckého, a druhým pak přátelské utkání s „Bohemkou“, která nakonec do nejvyšší soutěže postoupila ze třetí pozice místo nás.

Zaznamenal hráčský kádr nějaké větší změny?

Náš už tak početný kádr jsem se i přesto rozhodl ještě rozšířit. Jmenovitě se jedná o Václava Míku, Michala Strapka, Davida Macháčka a Petra Wolfa. Všechny posily perfektně splňují veškerá kritéria, podle kterých si nové hráče vybíráme, a měly by tak náš kádr ještě více zkvalitnit. Doufám, že se klukům bude v Absolutu líbit a uvidíme je v našem dresu co nejčastěji.

Kdy vstoupíte do druhé nejvyšší soutěže a bude hrát své domácí zápasy opět v pátek večer ve Sportovní hale?

Start 2. Futsal ligy je naplánován hned na další víkend 20. – 22. září, takže nás teď čeká tak trochu „anglický“ týden, protože v pátek se už v rámci prvního kola 2. Futsal ligy západ představíme na palubovce Betisu Kadaň. Jinak z jedenácti domácích zápasů jich odehrajeme deset v pátek večer a jednou tam máme neděli. Všechna utkání sehrajeme v českobudějovické Sportovní hale.

close info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel zoom_in Hrající manažer Absolutu Radim Staněk.



Jaká podle vás bude úroveň druhé ligy v porovnání s loňským ročníkem?

Myslím, že naše soutěž zůstane stejně jako poslední roky těžko predikovatelná, v čemž podle mě tkví její kouzlo. Každý dokáže porazit každého. Každoroční neznámou jsou kvality postoupivších nováčků, kterými jsou letos Sapa Praha a Roudnice nad Labem. Z nejvyšší soutěže k nám nikdo nespadl. Největším favoritem je pro mě asi loni druhé Kladno.

Pokud by se vám podařilo soutěž opět vyhrát, budete už tentokrát připraveni na postup?

Aktuálně v tomto směru žádnou výraznější aktivitu nevyvíjíme. Kdyby to však někdy v lednu bylo po roce znovu aktuální téma, zřejmě bychom tuto otázku znovu otevřeli, byť si aktuálně myslím, že bychom dospěli ke stejnému závěru jako letos. Zůstávám tak nohama na zemi. 1. Futsal ligu bude navíc hrát od další sezony již jen deset týmů namísto dosavadních dvanácti a složitější je také postupový klíč.