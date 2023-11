Účastník krajské futsalové ligy Tex-Color České Budějovice (dříve Dynamo PCO) si plní velký sen a ve středu se od 19:30 ve Sportovní hale střetne v semifinále Pohár SFČR s třetím celkem první ligy Helasem Brno.

Opory Tex-Coloru Radim Pouzar (vlevo) a Petr Benát. | Foto: Deník/ Česká federace sálového fotbalu - futsalu

Jihočeši vyřadili ve finále krajského kole loňského semifinalistu celostátní pohárové soutěže Absolut Černý Dub (6:5), v osmifinále si dojeli pro vítězství do Lokte nad Ohří (5:3) a ve čtvrtfinále vyřadili prvoligový Liberec 5:3 v prodloužení.

Tex-Color je bývalé prvoligové Dynamo PCO. „Před dvěma roky jsme skončili v první lize a skončila i podpora firmy PCO. Letos jsme přešli pod Tex-Color našeho spoluhráče Ondry Hačky, který nás dlouhodobě podporuje,“ vysvětluje změnu názvu jeden z lídrů týmu a bývalý výborný ligový fotbalista Petr Benát.

Jeho tým hraje již druhým rokem krajský přebor a postup do pohárového semifinále je velkou senzací. „Dostat se do semifinále nebylo vůbec lehké. V osmifinále jsme museli vyrazit na dlouhou cestu do Mariánských Lázní, kde to proti loketským Termitům, kteří hrají také krajskou ligu, bylo hodně těžké. Soupeř byl nahecovaný, přišlo hodně lidí,“ přibližuje Benát jednotlivé kroky Jihočechů za největším úspěchem v klubové historii.

Ve čtvrtfinále doma vyřadili prvoligový Liberec. „Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme prohrávali. Paradoxně nám vyšla power play, která se nám v lize nikdy moc nedařila. Vyrovnali jsme a v prodloužení jsme dvěma góly rozhodli. Vyřadit soupeře z nejvyšší soutěže a postoupit do semifinále poháru je pro nás mimořádný úspěch,“ zdůrazní.

V boji o postup do historického finále čeká Tex-Color třetí celek první futsal ligy Helas Brno. „Mimořádně silný soupeř, kterého jsme ještě nikdy neporazili, i když některé porážky byly hodně těsné. Ale měl by to být svátek futsalu, zveme všechny příznivce tohoto sportu,“ láká fanoušky do hlediště.

Tex-Color hrává své domácí zápasy v hale Lokomotivy, ale na atraktivní pohárové semifinále se přesunul do Sportovní haly. „Tuto změnu jsme udělali kvůli divákům, pro něž je Sportovní hala přece jen komfortnější. Věříme, že přijdou v hojném počtu. Poděkování patří také florbalovým Štírům, kteří nám uvolnili v nabitém programu Sportovní haly své tréninkové hodiny. Jinak bychom se tam nedostali,“ vzkazuje.

Diváci se mohou těšit na klasickou sestavu, v brance bude Tomáš Lerch a v poli parta převážně bývalých fotbalistů Dynama Petr Benát, Radim Pouzar, Jakub Hric, Ondřej Hačka, Jiří Hrbáč, Martin Jasanský nebo Robin Polanský.