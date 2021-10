Poté, co postoupili z jihočeského krajského přeboru do druhé ligy, nastoupili v minulé sezoně k pouhým třem zápasům, ve kterých vždy sahali nejméně po bodu, ale nakonec žádný nezískali. Soutěž byla následně přerušena a z důvodu nepříznivé epidemické situace se nedohrála.

Čekání na body se ale vyplatilo. Před domácím publikem dokázali černodubští čtyřmi góly Petra Paseckého otočit nepříznivý stav a jako de facto stále nováček soutěže poslat domů s prázdnou jednoho z favoritů celé soutěže.

Zápas se mi hodnotí senzačně, vždyť jsme psali klubovou historii a získali první druholigové vítězství! Po první půli to však na tento zápis úplně nevypadalo. Nesla se totiž ve znamení loňských zápasů, které skončily bez bodu, tzn. optická převaha, nekvalita či smůla v koncovce a vzadu naopak školácké chyby. Když jsme se dostali s Bocou do kontaktu zanedlouho nám opět odskočila. To se naštěstí po změně stran změnilo a hlavně zásluhou čtyřgólového Paseckého jsme otočili z poločasových 3:5 na 7:5. Závěrečná power play hostí nám připravila ještě pořádně horké chvilky, ale naštěstí už nás o vítězství nepřipravila,“ zhodnotil průběh zápasu trenér Absolutu Radim Staněk.

Jak již bylo zvykem jihočeských futsalistů v minulé sezoně, znovu padlo velké množství branek a fanoušci se v hale rozhodně nenudili. „Zápas se dle mého názoru odehrával v nadstandardním tempu. Jak už je pro nás asi typické, tak přinesl spoustu branek, přičemž poprvé konečně v náš prospěch,“ komentoval nedávno licencovaný a talentovaný kouč první výhru jeho svěřenců.

Před zápas se z řad domácích ozývalo, že chtějí využít prostředí vlastní haly a výrazné podpory fanoušků, což se jim nakonec vydařilo. „Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům, a to zejména těm, kteří dorazili přímo za námi do Sportovní haly. Na našem vítězství mají bezpochyby svou zásluhu,“ vyjádřil závěrem své poděkování.

Dva následující zápasy čekají Staňkovy svěřence venku. Čeká je cesta do Plzně, kde přivítají tamní Jerigo, a poté vyrazí do dalekého Turnova.

„Rád bych fanoušky pozval na další domácí utkání, které se koná v pátek 15. října. Můžu prozradit, že pro ně chystáme další novinky, které by měly posunout jejich fanouškovský zážitek zase o kus dále,“ dodal nadšeně k nejbližšímu domácímu zápasu.

„Na první zápas to z našeho pohledu to nebyl vůbec špatný výkon. Setkali jsme se s velice zajímavým soupeřem, který předvedl individuální sílu. Nepovedl se nám druhý poločas, kdy jsme soupeři darovali našimi chybami spoustu gólů. Soupeř pro nás byl nový, takže jsme nevěděli, co přesně očekávat. Můžeme si z tohoto zápasu vzít spoustu poznatků do dalších utkání,“ hodnotil zápas trenér hostující Chotěboře Miloš Moravec.

Pocity z výhry jsou nádherné, chtěli jsme doma zvítězit, abychom do sezony vstoupili sebevědomě, což se nám povedlo a teď se můžeme soustředit na další zápas. Obrat utkání nám vyšel skvěle. Věděli jsme, že jsme v první půli měli šance, ale nedokázali jsme jich moc proměnit a soupeři tam, když to tak řeknu, padlo téměř všechno. Ve druhé půli to přišlo a zvrat byl rychle na světě,“ dodal strůjce obratu a čtyřgólový střelec Absolutu Petr Pasecký.

Absolut Černý Dub – FK Boca Chotěboř 7:6 (3:5)

Branky: 9. Sova (Kadlec), 19. Milan Staněk (Pasecký), 20. Grigers (Kadlec), 26. Pasecký (pen.), 29. Pasecký, 31. Pasecký (Kadlec), 32. Pasecký - 7. a 19. Ondřej Staněk (Pavel Novotný), 8. Dočekal (Pavel Novotný), 12. Ondřej Staněk (Dočekal), 18. Klimeš (Staněk), 38. Jan Novotný (Ondřej Staněk). Žluté karty: 28. Benc. Rozhodčí: Matyš - Mertl. Absolut: Kříž - Grigera, Hornát, Kadlec, Pasecký, Sova, Hofmann, Milan Staněk, Ctibor Novotný.

Autor: Martin Boška