Futsalisté Dynama tak zvolna stoupají v tabulce výš, po víkendu už poskočili v tabulce nejvyšší futsalové soutěže na sedmou příčku

Českobudějovičtí futsalisté se poučili z prvního vzájemného utkání a podali velmi dobrý a sebevědomý výkon. Od první minuty byli aktivnějším. Domácí se snažili, nicméně do přestávky dle webu brněnského klubu je hosté do větších šancí nepouštěli. A co prošlo, to při svém úspěšném debutu pochytal dlouholetý brankáře fotbalistů prvoligového Dynama Zdeněk Křížek.. Po změně stran se brněnští Vlci snažili ze všech sil o zvrat, snížili na 1:3 a pokusili se o hru bez brankáře, během ní však naopak Jihočeši přidali ještě několik dalších branek.

Hattrick si v dresu vítězného týmu připsal Martin Jasanský, další dva góly vstřelil Radouch a po jednom přidali Sláma, Benát a Slavík.

Pro Martina Slavíka to byla jeho premiérová branku ve futsalové lize a možná proto si ho svazový web vybral pro hodnocení utkání. „Do zápasu jsme šli s cílem vrátit Vlkům prohru z minula a od začátku to bylo znát. Už do půle mohlo být jasno, ale většinu gólů jsme si nechali do druhé půle. V ní nás podržel Křížek v brance,“ ocenil ssvého spoluhráče Slavík.