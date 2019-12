Nejlepším hráčem celého turnaje odborníci zvolili Jakuba Sovu z týmu vítězů, nejvíc gólů (celkem 16) nastřílel ze stejného družstva Ivan Šimčík. „Turnaj se uskutečnil ve spolupráci s projektem Zelená sportu v Táboře,“ popisuje za organizátory Zdeněk Baborský.

Ve finále porazili Prachatičtí soupeře, který hrál pod názvem Yangfeng. V souboji o třetí místo porazil tým Bad Boys FC Míč 4:0.

Deset týmů bylo rozlosováno do dvou základních skupin po pěti týmech, z každé skupiny nejlepší družstva postoupila do následujícího play off.

Sestava vítězů, Háječek Prachatice: Petr Kus- Jakub Sova, Igor Štangret, Miroslav Wagner, Ivan Šimčík, Matyáš Babka, Josef Boháč.

Skupina A:

1. Yanfeng 7:6 9b. (- Bad Boys 1:0, – Č.Kůň 3:2, – VN Tábor 0:2, – Chotěboř 3:2), 2. Bad Boys 9:4 7b. (- Č. Kůň 1:1, – VN Tábor 4:1, – Chotěboř 4:1), 3. Č. Kůň 6:4 7b. (- VN Tábor 1:0, – Chotěboř 2:0 ),

4. VN Tábor 6:8 4b. (- Chotěboř 3:3), 5. Chotěboř 6:12 1b.

Skupina B:

1. Háječek Prachatice 23:3 12b. (- FC Míč 4:0, – Legendy ČK 5:0, – Ajax 6:2, – AEI3 8:1), 2. FC Míč 11:6 7b. (- Legendy ČK 1:1, – Ajax 5:1, – AEI3 5:0), 3. Legendy Č. Kůň 7:7 7b. (- Ajax 3:0, – AEI3 3:1), 4. AJAX Sojčák 5:15 3b. (- AEI3 2:1), 5. FC AEI3 3:18 0b.

Play off – čtvrtfinále: Yanfeng – Ajax 3:1, FC Míč- Č. Kůň 1:0, Prachatice- VN Tábor 5:2 (ČK 0:1), Bad Boys- Legendy Č. Kůň 7:0. Semifinále: Yanfeng – FC Míč 1:1 a 6:5 pen., Háječek Prachatice – Bad Boys 3:0. O 3.místo: FC Míč- Bad Boys 0:4. Finále: Háječek Prachatice- Yanfeng 3:1.

Konečné pořadí:

1.Háječek Prachatice, 2 Yanfeng, 3. Bad Boys, 4.FC Míč, 5.Č Kůň, 6.Legendy Č.Kůň, 7.VN Tábor, 8. AJAX Sojčák, 9. Chotěboř, 10. FC AEI3.

Individuální ocenění:

Nejlepší brankář: Josef Makal (Č. Kůň). Nejlepší střelec: Ivan Šimčík (16 – Háječek Prachatice).

Jakub Sova (Háječek Prachatice).