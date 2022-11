Nebo: "Jeden hráč strčil do druhého, ten přejel do útočné třetiny, víte, jak to je, když jeden vagón vrazí do druhého, to ten druhý přejede čáru, i kdyby nechtěl."

Legendární rozhlasový komentátor se narodil v roce 1922. 26. listopadu v Bánovcích nad Bebravou. Ve 24 letech se úspěšně zúčastnil konkurzu na sportovního reportéra. Uspěl a pracoval v Československém rozhlase.

Pojď hrát hokej! Třeba do Písku. Děti přivítal Tomáš Nouza

Přímo u mikrofonu se s legendárním reportérem, který se proslavil neotřelými přirovnáními, setkal Jihočech Pavel Kroneisl. "Tehdy mezinárodní zápasy komentovali Čech a Slovák," připomíná Kroneisl někdejší zavedenou praxi. Kroneisl vyprávěl česky, Zelenay slovensky. "Po prvním zápase mi Gabo vyčítal, že mám málo emocí." Slovenský reportér doslova svému českému kolegovi vyčítal: "Pavol. Takto nie. Hokej niesu šachy. Ty němáš v komentáry žádný "ajfer"." Pavel Kroneisl si radu zkušenějšího reportéra vzal okamžitě k srdci. Sám pro sebe si ale říkal: "Počkej. Já ti zítra dám "ajfer", to teprve uvidíš." Druhý společně komentovaný zápas už měl úplně jinou šťávu. "Já se do toho položil, že i Gabo koukal," směje se Kroneisl po létech. Hned po utkání Kroneisla Gabo Zelenay pochválil. "Terazky to malo "ajfer". Teraz už si repoter."

Fin u reprezentace? To si musí vyhodnotit ti nahoře, říká Jiří Lála

Gabriel Zelenay byl známý především osobitým způsobem komentování zápasů. Později získal slovenské vyznamenání (Pribinův kříž II. třídy za významné zásluhy v oblasti sportu a žurnalistiky). Během kariéry komentoval především fotbalové a hokejové zápasy. Dokázal ale velmi dramaticky přiblížit originálními komentáři zápasy v šachu či šermu. Nebo třeba v pořadu Ktosi je za dverami na požádání rybolov. "Jen moc nedbal na věcnou přesnost," říkají dnes se shovívavým úsměvem na tváři jeho bývalí kolegové.

Kariéru populární Gabo Zelenay ukončil v 63 letech po 40 letech komentování. Zemřel ve věku 80 let. Dnes by mu bylo přesně 100 let.