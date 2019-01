Hluboká nad Vltavou –Na stránkách Deníku jsme čtenáře pravidelně informovali o úspěších talentované jihočeské golfistky Gabriely Roberty Vítů.

Úspěšná golfistka Gabriela Roberta Vítů. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Zdravě ambiciozní dáma bilancuje rok 2018. „Z výsledkového pohledu byl pro mě nejúspěšnější ze všech předchozích,“ říká při rekapitulaci golfové sezony.

Sedmnáctiletá Jihočeška je momentálně nejlepší jihočeskou golfistkou. „Nejen v dorostenecké kategorii, ale i v ženách, o tom svědčí její umístění v celostátních i ve světovém amatérském žebříčku,“ všímají si golfoví experti. Na konci roku proběhl už tradiční Večer českého golfu. V jeho rámci organizátoři vyhlásili vítěze žebříčků jednotlivých kategorií. Gabriela přesvědčivě zvítězila ve věkové kategorii U18. „Právě do této kategorie do osmnácti let bude patřit ještě v příští sezoně.“

O tom, že patří dlouhodobě ke špičce ve své věkové kategorii, svědčí fakt, že vyhrála mládežnický žebříček už počtvrté. V celostátním žebříčku žen jí patří třetí místo (další Jihočešky: Marie Luňáčková z Týna nad Vltavou je aktuálně na osmém místě, její sestra Františka na desáté pozici).

Maminka Gabriely Jana Vítů dbá velice pečlivě na výkonnostní růst dcery a pozorně zaznamenává statistické údaje: „Ve světovém amatérském žebříčku, který započítává sto čtyři poslední týdny, svými letošními výsledky letos poskočila o dvě stě padesát míst.“ V současné době tak Gabriele Robertě Vítů patří místo v top 250 žen na světě. Aktuálně je na 232. místě (490. je Františka Luňáčková, Marie Luňáčková figuruje na 563. pozici).

Jihočeška má z roku 2018 za sebou třináct individuálních startů – 6 vítězství. „Gábi letos startovala na sedmnácti turnajích, z toho třináctkrát v individuální soutěži, na kterých dokázala šestkrát zvítězit,“ upřesňuje Jana Vítů.

Která vítězství řadí mezi své největší loňské sportovní úspěchy? „Výhru v mezinárodním mistrovství Rakouska žen, mistrovský dorostenecký titul z mezinárodního mistrovství dorostu na Kunětické hoře a vítězství v závěrečném turnaji České amatérské Tour žen Masters, která se konala na Kaskádě.“

Jihočeška vynikajícími výkony v roce 2018 zaujala celou řadu odborníků, golfových expertů. „Dostala jsem od České golfové federace dvě karty na turnaj profesionálek,“ popisuje příležitost porovnat si svoje síly s profesionálkami série Letaccess.

Jak se jí ve srovnání s velice kvalitními soupeřkami na turnajích nejen v českých resortech dařilo?

„Už na prvním turnaji ve švýcarském Gamsu se jí povedl postup do finálového kola,“ odpovídá Jana Vítů. Po kolech 76, 67 a 70 (-3) obsadila dělené 24. místo.

V červnu se konal turnaj této série na hřišti Konopiště. „Tady jí naopak postup do cutu unikl o jednu ránu (73,72 – +1).“

S českou profesionální špičkou Gabriela Roberta Vítů změřila síly v září na Czech PGA Masters na Kaskádě. „Mezi ženami se mi povedlo o osm ran zvítězit a v absolutním pořadí, které se počítá včetně mužů, jsem končila na patnáctém místě.“ A výkon? 70,71,77 (celkem +2).



Rok, který právě uplynul, je spojený také se změnou klubové příslušnosti. Gabriela Roberta Vítů ukončila činnost v Mariánských Lázních, kde hrála extraligu. V roce 2019 už bude členkou klubu pouze doma v Hluboké nad Vltavou.

„Prostě všechno se nedalo termínově skloubit se školou,“ vysvětluje sedmnáctiletá slečna. „Individuální turnaje už nebylo možné sladit s klubovými a k tomu si plnit studijní povinnosti,“ doplnila talentovaná golfistka.

Dlouhodobá a stabilní výkonnost nemohla také uniknout trenérům a manažerům českých reprezentačních golfových vývěrů. V rámci české golfové reprezentace se Jihočeška už na jaře (v dubnu) zúčastnila prestižního mistrovství Evropy národů.

Byl to vlastně teprve začátek sezony, do seznamu golfových výsledků si Česká republika připsala páté místo.

„V červenci se Gabriela účastnila dvou evropských šampionátů. S reprezentačním výběrem do osmnácti let vyrazila na mistrovství Evropy družstev dorostenek do Švédska, kde se český výběr umístil na výborné čtvrté pozici,“ přibližuje turnaj, na kterém se sešla silná konkurence devatenácti nejlepších celků Evropy.

Vynikající sezona se podepsala nejen na zájmu okolí, ale také na nárůstů herního sebevědomí. „Vzhledem ke své pozici ve světovém amatérském žebříčku si Gábi v sedmnácti letech zajistila možnost hrát na elitním mistrovství Evropy jednotlivců žen.“ Pro diváky atraktivní a pro golfisty zajímavý turnaj se hrál na slovenském hřišti Penati.



Po kolech 79,76 a 70 ( +9) bohužel Gabriela Roberta Vítů neprošla cutem a zůstala na děleném 76. místě.

Reprezentační sezonu uzavřela v září. „To se hrálo mistrovství světa družstev dorostenek,“ připomíná turnaj, který je v mezinárodním golfovém kalendáři pojmenován jako World Junior Girls Championship.

Tentokrát se pro další zkušenosti vypravila dáma z Hluboké nad Vltavou až za oceán. „Hrálo se v kanadské Ottawě,“ přibližuje náročný čtyřkolový turnaj na rány, kterého se účastní světová špička této věkové kategorie.

Družstvo složené z talentovaných hráček České republiky obsadilo v celkovém hodnocení třináctou pozici.

Po náročné sezoně si jihočeská golfistka od sportu na pár dní také odpočinula. „Po krátké pauze a rekonvalescenci jsem ale velmi brzy zahájila přípravu na příští sezonu,“ říká.

S reprezentací České republiky, kam je na základě vynikajících výsledků zařazena, ji v přípravném období čeká kondiční kemp a několik herních kempů v zahraničí. „Doma bude Gábi v přípravě stejně jako v minulém roce spolupracovat s osvědčeným trenérem Jiřím Coufem,“ jmenuje Jana Vítů nejen na jihu Čech uznávaného atletického experta. „Oba budou pracovat zejména na koordinaci a síle.“

V zimním období se zaměřuje na vylepšení techniky golfového švihu se svým osobním trenérem a mentorem Davidem Carterem (Ir, který působí v ČR). „Zejména v indooru, za příznivého počasí i venku. Snad bude zima mírná.“



Rok 2018 v číslech

HCP start +2,7

HCP aktuální +3,9

Počet turnajů 17

Počet kol 48

Sedmnáctkrát hrála pod par hřiště nebo v paru.

Průměr ran na kolo: 73,98

Osobní maxima:

Nejnižší výsledek za kolo -7 se jí povedl letos vyrovnat na jihočeském hřišti Mnich v 1. extraligovém kole 66 ran.



V roce 2018 Gabriela Roberta Vítů ukončila z časových důvodů členství RGC Mariánské Lázně. V příští sezoně bude členkou pouze GKHNV.