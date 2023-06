Opět pomohli dobré věci. Již potřetí odehrály velké postavy jihočeského hokeje a další osobnosti na hřišti na Hluboké charitativní golfový turnaj na pomoc malému Eričkovi Molkovi, který se narodil s vývojovou vadou pravé ruky.

Hlavním organizátorem turnaje byl Nadační fond Naděje pro Erička, jehož zakladatelem je bývalý reprezentační hokejový obránce a Erikův děda Milan Nedoma.

Turnaje se zúčastnila opravdu zvučná jména jihočeského hokeje. Zahráli si Radek Ťoupal, Vladimír Hudáček, Petr Sailer, Jiří Šimánek, Jiří Lála mladší i Karel Pražák. Ambasadorem turnaje byl stejně jaké v minulých letech kapitán Motoru Milan Gulaš. Celkový výtěžek činil 122 500 korun.

„Především bych chtěl všem hrozně moc poděkovat.Těší mě, že se všech tří ročníků zúčastnil třeba Karel Pražák. Ale poděkování patří opravdu všem, kteří jsou v dnešní době ochotni přijít a přispět na dobrou věc. A druhá věc je čas, který tomu věnují, protože spousta lidí dneska pracuje od rána do večera. Jsem opravdu rád, že si pro nás vyčlení celý den. Jsem maximálně spokojený. Měli jsme o deset hráčů více než před rokem,“ nešetřil chválou bývalý českobudějovický a také reprezentační obránce Milan Nedoma.

Každoročně je ambasadorem golfového turnaje kapitán hokejistů Motoru Milan Gulaš. „S Milanem Nedomou jsme v kontaktu po celý rok. Jsem rád, že se podařilo založit takovou tradici. Vyberou se peníze pro Erička, ale do budoucna se počítá s tím, že se budou vybírat peníze i pro další děti, které je budou potřebovat. To je fajn a moc se mi to líbí. Vyšlo i počasí a celá akce se mi moc líbila,“ nechal se slyšet lídr českobudějovického hokejového týmu.

Golf je jeho velkým koníčkem. „Sice mám koníčků víc, ale golf je pro mě hlavně obrovský relax. V podobě mého syna jsem našel pro tento sport skvělého nového parťáka. Baví ho to a mohu s ním tak trávit hodně času. Naplňuje mě to. Je to zajímavý sport a není lehké se ho naučit. To mám rád. Je to motivační, když si můžete stavět stále vyšší cíle. Mám plno přátel, kteří také golf hrají, a můžete si tak udělat kdykoliv krásné odpoledne. To mě na tom baví nejvíce,“ zdůrazní. „Je to ideální možnost, jak si vyčistit hlavu od běžných starostí. Takhle golf vnímám, ale baví mě i sledovat v televizi velké turnaje. Mám tam plno oblíbených hráčů.“

Nadace nezahálí ani v zimě, kdy uspořádala v Pouzar centru charitativní exhibici. „Povedla se nad očekávání, protože výtěžek také přesáhl sto tisíc korun. Bylo to organizačně náročné, ale ve spolupráci s Jardou Běhounkem, kterému patří velké poděkování, jsme to zvládli. Nejdříve se odehrál turnaj dětí, pak následoval exhibiční zápas. Bylo to krásné hokejové odpoledne, na které dorazilo hodně lidí. Měl jsem z toho výborný pocit,“ chválí si Milan Nedoma.