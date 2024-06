Dobrá věc se opět podařila. Již počtvrté odehrály významné osobnosti Jihočeského kraje na hřišti na Hluboké charitativní golfový turnaj na pomoc malému Eričkovi Molkovi, který se narodil s vývojovou vadou pravé ruky.

Milan Nedoma vítá účastníky charitativního golfového turnaje Hra pro Erička.

Zúčastnil se rekordní počet dvaatřiceti hráčů na čele s legendárním bývalý hokejistou, trenérem a funkcionářem Karlem Pražákem. Celkový výtěžek se blížil dvěma stům tisícům korun. Hlavním organizátorem turnaje byl Nadační fond Naděje pro Erička, jehož zakladatelem je bývalý reprezentační hokejový obránce a Erikův děda Milan Nedoma.

Jeho vnuk má hendikep pravé ruky, která končí před zápěstím. Pomohla by mu robotická pomůcka. „Nejdříve se musí udělat dítěti odlitek ruky, podle které se vyrobí sádrový odlitek a z ní silikonová násada, na které je pohyblivá ruka. Na plnohodnotnou je ještě brzy, tu by měl dostat až v šesti letech,“ vysvětluje Nedoma.

Ambasadorem golfového turnaje byl jako každoročně kapitán hokejistů Banes Motoru Milan Gulaš. „S Milanem Nedomou se známe dlouhé roky a tenhle turnaj je skvělý nápad. Jsem rád, že se z toho stala tradice a peníze, které jdou Eričkovi do kasičky na možnost pořízení jeho pomůcky, jsou čím dál větší. To nás všechny těší,“ zdůraznil.

Golfovou hůl však tentokrát do ruky vůbec poprvé vzít nemohl. „Mrzí mě to, ale zdravotní stav mě do hry nepustil. Není to nic vážného, ale potřebuji si spíš trochu odpočinout, abych nohy v průběhu letní přípravy tolik neprovokoval,“ s úsměvem vysvětlil, proč se nemohl turnaje aktivně zúčastnit. Svůj oblíbený doplňkový sport si však v budoucnu ještě rozhodně rád zahraje. „Golf je pro mě příjemné zpestření, jenom času na něj už není tolik. Dopoledne mám svoji přípravu na hokej.

Děti rostou a mají své koníčky, takže odpoledne se věnuji hlavně jim. Ale když se nějaký čas naskytne, tak si golf vždycky rád zahraji,“ dodá.