V pátek se uskuteční na jednom z našich nejlepších hřišť v Hluboké nad Vltavou již čtvrtý ročník charitativního golfového turnaje pod názvem Hra pro Erička. Výtěžek akce bude věnován malému Eričkovi Molkovi, který se narodil s vývojovou vadou pravé ruky. Začátek je plánován na 9. hodinu.

Hokejisté pravidelně hrávají golf pro malého Erička Molka. Zleva jsou Petr Šenkeřík, Petr Sailer, Aleš Kotalík a Milan Gulaš. | Foto: Deník/ Pavel Dolejší

Nadační fond Naděje pro Erička byl založen v roce 2020 na základě narození malého bojovníčka, který z důvodů vývojové vady přišel na svět s handicapem pravé ruky, která končí před zápěstím. Záměrem fondu je pomoci Eričkovi a dalším nemocným a handicapovaným dětem co nejvíce se přiblížit životu jejich zdravých kamarádů a nabídnout podporu i jejich rodičům.

„Cílem akce je pomoci nashromáždit dostatek finančních prostředků do doby, kdy nastane správný čas pro nákup bionické ruky. Dobrovolným darem na transparentní účet a následně společnou hrou přispějeme k pořízení velmi drahé kompenzační pomůcky, která Eričkovi usnadní jeho každodenní život,“ říká Eričkův děda, bývalý výborný českobudějovický obránce a hokejový reprezentant Milan Nedoma.

V Olešníku hrál bundesligový Kadeřábek, pro Bertíka se vybralo téměř půl milionu

Ambasadorem turnaje je stejně jako v předcházejících letech kapitán extraligových hokejistů Motoru Milan Gulaš, zúčastní se i další velké postavy jihočeského sportu na čele s Karlem Pražákem. „Jsem rád, že se podařilo založit takovou tradici. Vyberou se peníze pro Erička, ale do budoucna se počítá s tím, že se budou vybírat peníze i pro další děti, které je budou potřebovat. To je fajn a moc se mi to líbí,“ nechal se slyšet trojnásobný nejlepší hráč extraligy Milan Gulaš.

„Golf je pro mě obrovský relax. V podobě mého syna jsem našel pro tento sport skvělého nového parťáka. Baví ho to a mohu s ním tak trávit hodně času. Naplňuje mě to. Je to zajímavý sport a není lehké se ho naučit. To mám rád. Je to motivační, když si můžete stavět stále vyšší cíle. Mám plno přátel, kteří také golf hrají, a můžete si tak udělat kdykoliv krásné odpoledne. To mě na tom baví nejvíce,“ zdůrazní.