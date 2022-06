Ještě krajnější variantou může být zrušení turnaje, ale do toho se samozřejmě nikomu nechce. Navíc na Třeboňský pohár jezdí hráči, kteří velice dobře znají základní golfové pořekadlo, že neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený golfista. „Někteří hráči do Bechyně opravdu přijedou jen jednou za rok a čerpají sílu z ducha tohoto místa. Zahrát si golf, to samozřejmě ano, ale i kdyby to nešlo, tak si člověk vzpomene na to, co zde prožil,“ dodal R. Klacek.

I přes nepřízeň počasí den před turnajem bylo hřiště skvěle připravené. To je vizitka Panství Bechyně, které golfový areál spravuje. „Příprava hřiště na turnaje bývá náročná, vždy se musí upravit plán hnojení a údržby ploch tak, aby v den turnaje bylo vše v co nejlepším stavu. Tentokrát vše navíc komplikovalo velmi suché a teplé počasí v předcházejících dnech, které završil přívalový déšť v noci před turnajem. Velký dík však patří našemu greenkeeperskému týmu, který si se vším poradil a udělal maximum pro to, aby si hráči mohli turnaj užít,“ doplnila manažerka Panství Bechyně Jana Zahrádková.

Všechny účastníky turnaje na dálku pozdravil člen Síně slávy ČGF a první propagátor golfu na jihu Čech Pavel Hepnar. Tentokrát se musel omluvit z důvodu rekonvalescence.

Turnaj se nakonec odehrál ve formátu devíti jamek. Hlavní pohár na brutto rány si odvezl František Klufa se čtrnácti body za šest parů a dvě bogey. Kategorie mužů se hrála ve dvou výkonnostních skupinách, ženy hrály jednu skupinu společnou. Nejlepší hráče pak ocenili členové organizačního štábu turnaje Jiří Škopek a Karel Hanyk.

Výsledky turnaje - Brutto skóre: 1. F. Klufa 14, 2. J. Hofman 13, 3. R. Klacek 12, 4. L. Lexa 11, 5. J. Škopek 15.

Muži HCP 0 – 22: 1. T. Petřík (24 bodů / 44 ran), 2. F. Klufa (21/41), 3. L. Lexa (20/46), 4. R. Klacek 19/43, 5. J. Stankovič (16/51).

Muži HCP 22,1 – 54: 1. L. Divoký (22/64), 2. P. Adamec (22/62), 3. P. Pacák ( 21/53), 4. V. Klíma (19/50), 5. M. Dvořák (19/50).

Ženy HCP 0 – 54: 1. J. Jindrová (21/64), 2. J. Škopková (20/52), 3. H. Motejzíková (20/55), 4. J. Šárová (19/51), 5. V. Hesová (17/44).

Šestadvacátý ročník je historií, ale hned začínají přípravy na ten další. „Spokojenost. Přijede čtyřicet lidí a nikdo nám neradí, jak to dělat jinak a lépe, což je velmi vzácné a největší pochvala,“ hodnotil se smíchem turnaj Rudolf Klacek a doplnil: „Když většina hráčů po turnaji řekne, že se těší na další ročník, tak je to příjemné. Asi je jim zde dobře, všichni si to užíváme a na další ročník se těšíme i my organizátoři.“

Za rok se všichni rádi sejdou při 27. ročníku. „Třeboňský pohár je nejen nejstarším turnajem na jihu Čech, ale i nejstarším tradičním turnajem na našem hřišti. Pro nás je to velká radost a zejména čest, že se k nám turnaj vrací. Pokaždé panuje skvělá nálada a je opravdu krásné, že i v dnešní hektické době se pořadatelům daří tuto tradici udržovat. Pevně věříme, že to bude pokračovat a budeme se u nás na hřišti i nadále scházet v co největším počtu,“ doplnila Jana Zahrádková.