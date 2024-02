Prestižní finská trenérka estetické gymnastiky, Tarja Järvinenová, přináší do Českých Budějovic své unikátní metody a zkušenosti. Spolupráce s klubem SKMG Máj otevírá dveře k novým technikám a posouvá místní talent na světovou úroveň.

Finské trenérky učí gymnastiku v České republice | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sportovní klub Máj České Budějovice spolupracuje s finskou trenérkou Tarjou Järvinenovou. Ta dorazila na jih Čech s dcerou. Maminka vypráví o tom, co její dcera přímo ukatuje. Podívejte se na video.

České Budějovice navštívila, a ne poprvé, Finka Järvinenová, se kterou spolupracuje tradiční a úspěšný klub SKMG Máj. "Tarja Järvinenová patří v oblasti estetické gymnastiky k nejlepším na světě," shodují se odborníci. Martina Nezbedová za SKMG Máj České Budějovice doplňuje: "Pro nás je spolupráce s Tarjou velký přínos. Finky jsou jedny z nejlepších co se týká techniky estetické skupinové gymnastiky na světě. To jsou pohyby těla, které se my v Česku stále ještě učíme."

Ve Sportovní hale probíhají intenzivní tréninky, během kterých slečny, vycházející gymnastické hvězdy, vnímají pokyny v angličtině. "Finky nám předávají velmi cenné rady, zkušenosti, celou techniku, na kterou v České republice zatím není metodika."

A jak vnímá spolupráci renomovaná trenérka z Finska? "Za rok je vidět, že se gymnastky zlepšily. Předvádějí i na trénincích velmi dobré výkon. Chtějí na sobě pracovat, poslouchají naše rady," dodala Tarja Järvinenová, která je považována v oblasti estetické gymnastiky za nejlepší trenérku na světě.

Podle Nezbedové je Järvinovová dokonce jednou ze zakladatelek estetické skupinové gymnastiky. "Je v této oblasti jednou z největších specialistek na světě.

Vzhledem k věku už nemůže úplně všechno předvádět, proto je tu s dcerou Tiou."

Angličtina není pro slečny přímo na gymnastickém koberci žádný nepřekonatelný problém. Kdo naslouchal radám finských odbornic? "Máme tu kategorii dívek patnáct až osmnáct let, ty vnímají angličtinu poměrně dobře, letos tu jen i skupina malých děvčat, kterým je deset až dvanáct, u těch je určitě lepší, když pohyb vidí, díky Tie ho vidí v dokonalosti."