Největší běžecký projekt pro studenty středních škol, Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2019, završil seriál 14 semifinálových závodů právě na nejprestižnějším maratonském závodě v ČR. Nejrychlejších 31 týmů z celé republiky postoupilo do finále a mělo možnost startovat v čele vedle elitních maratonských atletů v přímém televizním přenosu s desetitisícovým běžeckým polem v zádech. Projekt letos rozběhal rekordní počet účastníků. Téměř 3000 aktivních studentů rozdělených do 292 týmů bylo součastí nejúspěšnějšího 23. ročníku.

Být potřetí na startu a poprvé brát vítězství, to se na Juniorském maratonu nepodaří každému. Jenže Sportovní gymnázium Plzeň postavilo silnou soupisku a s přehledem si tak sáhlo na premiérový triumf s obrovskou převahou. Sedm kluků a tři dívky ze západu Čech - mix běžkařů, atletů a jednoho triatlonisty - zaskočili úplně všechny i díky Jakubu Karlachovi, juniorskému mistrovi republiky na 800 metrů. „Byli jsme hrozně šťastní, fotili jsme se, ale ještě jsme to nestihli ani pořádně oslavit. Možná že až půjdeme k paní ředitelce s pohárem, tak něco proběhne,” směje se osmnáctiletý student.

Jako finišman podtrhl postup ze Západočeského semifinále do Prahy, ale finále už rozbíhal. S rolí startéra si poradil znamenitě a teď už se “mazlí” s trofejí. Jen samotný start mu přinesl drobné komplikace. „Organizátoři nás upozornili, ať se při rozcvičce moc nevzdalujeme. Když jsem se rozbíhal, ztratil jsem se v uličkách Prahy a začal jsem být nervózní. Naštěstí jsem to stihl na poslední chvíli,” usmívá se čerstvý studentský mistr, který závodil společně se svou přítelkyní Terezou Sekyrovou, dcerou české vytrvalkyně Ivany Sekyrové.

„Bylo to hrozně fajn. Tereza je sprinterka, takže zatím piluje rychlost. Tu teď potřebuje nejvíc, proto má na vytrvalost ještě čas,” dodává. On sám je nejrychlejší půlkař v ČR ve své kategorii a 4,2 kilometrů, které musel během štafety uběhnout, nejsou jeho výstavní tratí. „Je to docela porce, ale měl jsem štěstí, že jsme se nedávno vrátili ze soustředění v Tatrách, kde jsme nabírali i vytrvalostní objemy. Proto jsem měl natrénováno,” přiznal Jakub Karlach, který může ještě rok v JMC závodit.

Plzeň zaskočila favorita

Před výkonem plzeňských se museli tentokrát sklonit i favorité ze Sportovního gymnázia Jilemnice, kde o deset míst v týmu šestinásobných vítězů Juniorského maratonu bývá poměrně “rvačka”. Máme hodně dobrých závodníků. Vybíráme mezi běžkaři, atlety, biatlonisty i plavci. Takže skládáme i B tým, ale všichni chtějí být v prvním týmu. Jsou to prostě sportovci a ti mají každý trochu ego,” usmívá se jejich učitel Karel Randák ze školy, kterou absolvoval i čerstvý mistr republiky v maratonu a někdejší člen štafety JMC z roku 2003 Vít Pavlišta.

Randák mívá pod rukama kvalitně připravené sportovce. Někteří tvoří jádro juniorské biatlonové reprezentace, další jsou v klubech jako orientační běžci, nebo výborní atleti i lyžaři. Na JMC se speciálně nepřipravujeme, členové družstev se celoročně připravují v rámci svého sportu. Účast na akci dobrovolná,” říká Karel Randák, ale zároveň zdůrazňuje, že žáci mívají obrovský zájem.

„Neuvěřitelně motivující je pro ně prostředí centra Prahy, povzbuzující diváci, společný prožitek či šance společně si užít vítězný pocit na pódiu zaplněného Staroměstského náměstí,” dodává muž, jenž je sám v pořadatelském týmu Volkswagen Maratonu Praha celých 25 let a jednou maraton sám běžel. “Letos nás Plzeň poměrně zaskočila. Rádi bychom příští rok vyhráli, pokud se poštěstí,” míní Karel Randák.

A jako výzvu to berou také jeho jilemničtí studenti. „Zlepšil jsem se na svém úseku o víc jak minutu, škoda že jsem nebyl ve větším kontaktu. Za rok se to snad povede,” věří Tomáš Lukeš. Mohlo by už podle letošních dojmů jeho spolužáka Michaela Schütze. „Začal jsem v klidu, potom jsem běžel s Pavlištou a Homoláčem a bylo to dobré,” vypráví Jiří Chmelík z tamního sportovního gymnázia.

Slyšel za sebou soupeře a svištěl do cíle

Patrně nejlepší odměnu si vysloužili žáci bronzového Polského gymnázia. Po návratu domů do Českého Těšína totiž dostali od svých učitelů zasloužené volno. Ne proto, že v napínavém finiši skončili těsně třetí, ale především kvůli náročnému cestování do hlavního města.

Zážitek z cílové rovinky na Staroměstském náměstí si budou pamatovat ještě dlouho po závodu. „Když jsem za sebou v posledních metrech uviděl sprintem běžet člena další štafety, tak jsem se trochu probral, posbíral zbytek sil a sprintem doběhl do cíle. Jsem nesmírně hrdý, že jsem mohl být součástí našeho týmu, a že jsme společně takto reprezentovali naše gymnázium,” přiznal dojatý Dawid Folwarczny.

„Celý 10. úsek jsem běžel zatím svým nejrychlejším tempem, díky kterému se mi dokonce podařilo udělat 2 osobní rekordy,” dodal člen štafety Polského gymnázia, které je specifické i tím, že na něm studují žáci s českým občanstvím, ale polskou národností a výuka probíhá v polštině.

23. ročník Juniorského maratonu si však zapamatuje nejen slavná vítězství a těsné porážky. Vzpomínat se bude i na 2 920 běhajících studentů po celém Česku i čtyři zahraniční školy z Kyjeva, Bělehradu, Košic a Banské Bystrice. I na Aničku Perglerovou z Gymnázia Česká, která ve finále statečně běžela první startérský úsek jako jediná dívka mezi 34 chlapci.

I letošní ročník se uskutečnil za podpory hlavního patrona projektu - Zastoupení Evropské komise v České republice. Tento unikátní projekt se take koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, Českého atletického svazu či Asociace školských sportovních klubů společně se všemi dotčenými městy a kraji.

Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2019: 1. Sprotovní gymnázium Plzeň 2:31:20, 2. Gymnázium a SOŠ Jilemnice 2:32:35, 3. Polské gymnázium Český Těšín 2:35:47, 4. Gymnázium Česká 2:35:48.

