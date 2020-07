Tentokrát za Gymstr hrála Petra Lukešová, Linda Svobodová, Šárka Jozová, Zdeňka Paroubková, Jolana Krejčová, Eliška Vondrysová a hráčka z pražské Aritmy Anna Smutná.

Kvůli koronavirovým opatřením se začátek ligy posunul, hrály se dva až tři zápasy jednou týdně v areálu studentských kolejí na Strahově. Letos bylo přihlášeno 11 ženských týmů, bojoval každý s každým dvakrát. V tomto ročníku byla Petra Lukešová po odehrané základní části třetí nejlepší střelkyní a druhá nejlepší v počtu trojek.

Do play off se Gymstr dostal ze druhého místa s bilancí 4 proher a 16 výher. Celkem dostalo možnost zabojovat o medaile šest nejlepších ženských týmů. Kvalita soupeřek byla vyrovnaná, každý měl šanci vyhrát, proto se hrálo velice tvrdě. V zápasech se dávalo málo bodů, důležitější byla obrana. Výhry nebo prohry byly většinou o bod, nebo zápas končil remízou a o vítězi rozhodovaly trestné hody.

Do play off o medaile bojovaly tyto hráčky: Petra Lukešová, Linda Svobodová, Šárka Jozová a Zdeňka Paroubková. Díky druhému místu po základní části PSL se Gymstr nemusel zúčastnit počátečních bojů. Svůj první důležitý zápas v play off vyhrál o bod, čímž si zajistil nejhůře bronzové medaile. Další zápas Gymstr prohrál na šestky, následně další vyhrál na šestky. "Do finále holky nastoupily znovu proti týmu, se kterým prohrály, tentokrát se jim podařilo vyhrát především díky čtyřem trojkám Zdeňky Paroubkové," konstatovala Dagmar Jozová. Ze své první zlaté medaile z PSL mají hráčky týmu Gymstr obrovskou radost.

Pořadí Pražské streetballové ligy:

1. Gymstr

2. BP

3. Remains