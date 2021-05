Přestože v interlize žen stále chybí určit vítěze, neboť vedoucí duo Most – Michalovce ještě čekají dohrávky včetně vzájemného souboje, většina týmů už má splněno a hlavně je dávno rozhodnuto o tom, kdo si v tuzemské části zahraje o titul a které týmy se střetnou ve skupině o záchranu.

Písecké házenkářky obsadily v česko-slovenské MOL lize deváté místo a tudíž je čeká play out o udržení.

Jihočešky absolvovaly porci 22 utkání interligy s bilancí šesti výher, jedné remízy a 15 porážek, což značí zisk 13 bodů. S tímto počinem u Otavy žádná velká spokojenost nepanuje, jak ostatně potvrdila i trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková.

„Myslím, že umístění a hlavně výkony v některých zápasech nejsou odrazem našich současných možností. V několika duelech jsme vyloženě zklamali, další dobře rozehrané jsme nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Určitě máme na víc, než jsme dokázali předvést,“ prohlásila koučka.

Její tým tak nyní bude muset podstoupit play out ve skupině o udržení, v němž se střetne se Zlínem, Plzní a Hodonínem. Hrát se bude šest kol systémem každý s každým doma a venku, přičemž body získané v interlize se započítávají. Písek je v komfortní pozici, protože na poslední Hodonín má náskok devíti bodů a ve hře je jich celkem tucet…

Trenérka Písku Kateřina Hromádková.Zdroj: Jan Škrle

„Pragmaticky vzato, na sestup to není, to bychom museli všechno prohrát a poslední Hodonín vyhrát, což asi není reálné, ale to neznamená, že zbytek sezony jen tak odehrajeme a budeme si pouze hájit odstup v tabulce. Tahle vůbec nechceme přemýšlet. Naopak, rádi bychom si napravili reputaci a odehráli utkání na vyšší úrovni, než tomu bylo v závěru MOL ligy. Přejeme si, aby nám závěr soutěže vyšel a my se dobře naladili na další ročník,“ podotkla Kateřina Hromádková.

Z tohoto pohledu bude důležité hned úvodní střetnutí play out, v němž hráčky Sokola už 1. května na své palubovce přivítají Plzeň.

„S Plzní jsou to pravidelně vyhecované zápasy. Soupeřky nám mají co vracet, protože jsme v minulosti právě s nimi uspěli v boji o záchranu. Na druhou stranu my zase v této sezoně absolvovali na jejich půdě hodně nepovedené utkání, takže také máme o motivaci postaráno.“ připomíná trenérka.

Její soubor nebude v závěru sezony kompletní, což ovšem platí už nějaký čas.

„Některé hráčky se sice se dávají dohromady, jiné jsou však zraněné dlouhodobě, takže z původně širokého osmnáctičlenného kádru nám nyní chybí zhruba pět hráček. Ale jak už jsem několikrát říkala, na to se nechceme a nebudeme vymlouvat, s tím se mohou potýkat i ostatní,“ konstatovala Kateřina Hromádková.

Dodejme, že v play off o český titul si to rozdají Most, Olomouc, Slavia a Poruba.

Program play out

1. kolo – sobota 1. května

Písek – Plzeň (15 hodin)

2. kolo – sobota 8. května

Zlín – Písek (17)

3. kolo – neděle 16. května

Písek – Hodonín (15)

4. kolo – středa 19. května

Plzeň – Písek (18)

5. kolo – sobota 22. května

Písek – Zlín (15)

6. kolo – sobota 29. května

Hodonín – Písek (16)

Tabulka před zahájením play out

1. Zlín 22 7 1 14 559:626 15

2. Písek 22 6 1 15 526:640 13

3. Plzeň 22 3 2 17 488:634 8

4. Hodonín 22 2 0 20 470:691 4