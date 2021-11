Souboj týmů, které budou pravděpodobně usilovat o klíčovou čtvrtou pozici v pořadí českých týmů, jež bude po skončení interligy jako poslední zajišťovat postup do vyřazovacích bojů o medaile, nakonec zvládla lépe Slavia.

O jejím vítězství rozhodl úvod druhého poločasu, ve kterém si domácí házenkářky vytvořily až šestibrankový náskok. Písek sice dokázal v závěru zásluhou kanonýrky Pokorné vyrovnat, ale ani její další střelecký koncert nakonec Jihočeškám nebyl nic platný, protože v poslední minutě o vítězství Pražanek rozhodla Fryčáková.

„První poločas byl hodně vyrovnaný. Dvě minuty před jeho koncem jsme vedli o dva góly, ale po chybách jsme o náskok přišli. Vstup do druhé půle nám absolutně nevyšel a Slavia si vypracovala rozhodující náskok. Naše hra se pak zlepšila a zkvalitnili jsme obranu, což se v závěru projevilo a manko jsme smazali. Chyběly nám ještě tak dvě tři minutky, abychom zápas otočily. To se nestalo, naopak jsme v poslední minutě inkasovali a je z toho těsná porážka, která nás velmi mrzí. Opět nás postihlo několik výpadků a na holky padla trochu deka. Musíme se z toho co nejrychleji dostat. Zavíráme s tím cestu do play off, protože ztrácíme body se soupeři, s nimiž bychom měli bodovat,“ zhodnotila střetnutí trenérka Písku kateřina Hromádková.

V dalším kole písecké házenkářky v sobotu 13. listopadu doma hostí polský Chorzów (15 hodin), který je novým účastníkem soutěže.

DHC Slavia Praha – Sokol Písek 26:25 (11:11)

Branky: Holeňáková 7/5, Vostárková 6/1, V. Fryčáková 6, Míšová 5, Duranková 2 – T. Pokorná 11/3, K. Kubišová 4, Chlupová 3, Pešková 2, Stellnerová 2, Svobodová 2, B. Velková 1. Sedmimetrové hody: 7/6 – 3/3. Vyloučení: 2:2. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Petr Kichner a Michal Vacula.

Další výsledky 10. kola

Zlín - Plzeň 15:15, Hodonín - Stupava 33:14, Michalovce - Šaľa 39:23, Most - Poruba 33:26, Dunajská Streda - Olomouc 33:26.

MOL liga ženy

1. MŠK Iuventa Michalovce 10 9 1 0 352:206 19

2. DHK Baník Most 10 9 0 1 329:241 18

3. HC DAC Dunajská Streda 10 8 0 2 291:250 16

4. Házená Kynžvart 9 7 0 2 267:226 14

5. DHC Plzeň 10 6 1 3 267:241 13

6. DHK Zora Olomouc 10 4 2 4 267:256 10

7. DHC Slavia Praha 10 5 0 5 285:286 10

8. HK Slovan Duslo Šaľa 10 4 1 5 266:264 9

9. Sokol Písek 10 4 1 5 276:276 9

10. DHC Sokol Poruba 10 4 0 6 275:285 8

11. KPR RUCH Chorzów 9 2 1 6 274:288 5

12. HK Hodonín 10 2 0 8 224:282 4

13. Handball PSG Zlín 10 1 1 8 260:312 3

14. AHT HC Tatran Stupava 10 0 0 10 149:369 0