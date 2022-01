Jihočešky se musely obejít bez svých zraněných velkých opor Terezy Pokorné a Michaely Boorové, což jim po více než třicetihodinovém přesunu na Island na pohodě rozhodně nepřidalo. Zpočátku se rozkoukávaly a hlavně zahazovaly šance, což však platilo i o domácím týmu. Hráčky Vestmannaeyjaru se však postupně začaly prosazovat a do přestávky si vytvořily šestibrankový náskok, což bylo vzhledem k dalšímu vývoji rozhodující. Po změně stran totiž Jihočešky přidaly do kroku a hrály se soupeřem vyrovnanou partii. Manko z úvodního dějství se jim však smazat nepovedlo, a tak to budou mít v odvetě hodně složité.