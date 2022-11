Branky: Bičiště 8, Pek, M. Nejdl 4, Fencl, Baierling, Sedláček 3, Nový, Krejčí 2, Wildt 1 (1) – Hliničan 8, Svoboda 5, Horut 3 (3), Koubek, Ipser, Tejzr 3, Zeman 2, Weber 1. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Vyloučení: 2:3. Góly ze sedmiček: 1:3. Diváků: 340. Nejlepší hráči utkání: Kaiser – Ipser.

Na palubovku dvanáctých Strakonic zamířily třinácté Maloměřice Brno. Pro vývoj tabulky na jejím spodku nesmírně důležité utkání. A kdo přišel, nelitoval.

Naplněná házenkářská hala byla dějištěm neskutečného dramatu, ve kterém po dvou bodech postupně sahala obě mužstva. Skvělá atmosféra v hledišti, emoce na hřišti přímo sršely. Domácím nakonec spadl kámen ze srdce, v koncovce důležitého utkání se štěstíčko přiklonilo na jejich stranu. "Myslel jsem, že se mi rozskočí srdce. Byl jsem na pokraji infarktu," komentoval drama druhé půle předseda strakonické házené Miroslav Vávra.

Utkání samotné přineslo plno zvratů. V úvodu to vypadalo pro domácí skvěle. Co střela, to gól a po deseti minutách vedení 9:4. Ale pokračovat v tomto trendu, to by bylo až moc růžové. Soupeř si vzal oddechový stav a snížil na rozdíl gólu. Pak se opět začali trefovat Strakoničtí. Do poločasové přestávky chybělo kolem minuty a půl a vedli 17:12. Ale přišlo vyloučení a v něm dal soupeř tři branky oproti jedné domácí. Poločasvé vedení 18:15 však dávalo velké naděje do zbytku zápasu.

Jakoby mávnutím čarovného proutku to, co na začátku zápasu vycházelo, na začátku druhé půle vůbec nefungovalo. Hráči Strakonic i jejich fanoušci si museli připadat jak ve zlém snu. Po sedmi minutách druhé půle byl stav najednou 20:22 a za kratší konec najednou tahali Jihočeši. A přišla další na házenou až neskutečná pasáž zápasu. Za stavu 23:24 snad devět minut nedal gól ani jeden z týmů. Pak se konečně trefili domácí, ale za stavu 24:24 neproměnili sedmičku. Následoval gól na obou stranách a necelých pět minut před koncem utekli hosté na 25:27.

Skvělí fanoušci v tom však nenechali hráče samotné. Mohutně je povzbuzovali a hnali alespoň za vyrovnáním. A povedlo se. Vyhecovali své hráče k neskutečnému obratu. Za necelých pět minut dali Strakoničtí pět branek a soupeři již jen nechali v závěru stav lehce upravit. Velký podíl na obratu měl brankář Filip Kaiser, který do utkání naskočil na posledních dvacet minut a předváděl skvělé zákroky. Po závěrečném hvizdu mohla na domácí lavičce a vlastně v celé hale propuknout obrovská radost, Strakonickým se podařil skvělý obrat.

Po polovině základní části sezony tak mají Jihočeši na 12. místě 7 bodů. Na Maloměřice mají náskok tří a na poslední Hranice šesti bodů.