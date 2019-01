České Budějovice – Sportovní akademie Zuzany Hejnové HESU zorganizovala pro žáky vybraných českobudějovických základních a středních škol atraktivní besedu. „Otázky byly pěkně na tělo," usmívala se sympatická mladá dáma. Poslechněte si, jak okomentovala svůj protrét v ZŠ Pohůrecká. Fotografie a článek najdete v pátečním tištěném vydání Deníku.

„Otázky byly pěkně na tělo," usmívala se sympatická mladá dáma.

Zuzana Hejnová čelila zapeklitým dotazům: Na počet chlapců, se kterými chodila…

Na věk, kdy je nejlepší pořídit si první známost…

Na přítele (který besedy pečlivě sledoval)…

Na případné partnerství s Usainem Boltem…

Na odhadovaný počet dětí, které by atletka chtěla mít…

Zuzana Hejnová odpověděla na všechny. I na ty, které zabrousily do jejího soukromí. „S Boltem by asi měla hodně rychlé děti," uvažovali s pousmátím účastníci besedy.

Náročný den začal pro jednu z nejlepších světových atletek už setkáním se žáky v ZŠ Borek, o hodinu a půl později besedovala s dětmi v ZŠ Pohůrecká a v pravé poledne dorazila do Českého reálného gymnázia. „Na odpoledne jsme ještě naplánovali na SKP společný trénink kroužku Sportovní akademie."

Sportovní akademie Zuzany Hejnové odstartovala aktivitu všeobecných sportovních kroužků v září letošního roku.

„Aktuálně probíhají kroužky v Liberci a Českých Budějovicích. Pro další období plánujeme otevření dalších."

Zuzana Hejnová byla v tělocvičně jihočeských škol až dojata přijetím, které pro ni žáci a studenti připravili. Její návštěvu v ZŠ Pohůrecká a v ČRG si můžete prohlédnout ve fotogalerii na tomto webu.