„Tuto milou akci mám vždy spojenou s příchodem jara. Chtěla bych vám poděkovat za vše, co jste pro naši zemi během své sportovní kariéry vykonali,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská.

Zároveň připomněla, že zatímco v minulých letech kraj poskytoval bývalým sportovním reprezentantům 400 000 korun, letos to je o 100 000 korun více, tedy půl milionu. Důvodem jsou podle hejtmanky rostoucí životní náklady. „Jsem moc ráda, že jsme na jihu Čech nastolili tento systém, což v jiných krajích není úplně obvyklé,“ dodala Stráská. „Je to velmi milé setkání, popovídáme o životě, zavzpomínáme na staré dobré časy,“ uvedl předseda jihočeské sekce Českého olympijského svazu Antonín Procházka (volejbalista, bronz na OH v Mexiku 1968).