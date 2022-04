Závěr to byl pohádkový.

Poslední smečí rozhodla o vítězství Perugie v Cremoně nad Casalmaggiore 3:2.

Infarktový set skončil stavem 18:16. Poslední výměna, konec kariéry: 3:2 na sety.

Helena Havelková ukončila kariéruZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Proč se rozhodla ukončit svou velmi úspěšnou kariéru? „Byla opravdu velmi bohatá, procestovala jsem celý svět, vyhrála jsem všechno, co jsem v dané chvíli mohla, a teď přichází takový mezník. Zadala jsem si nový cíl a našla novou motivaci, i proto je čas působení v šestkovém volejbale ukončit, abych mohla jít za svým snem. Poslední, co mi chybí v mé sportovní kariéře je to, abych reprezentovala Českou republiku na olympiádě. Rozhodnutí je definitivní,“ doplnila. Končí v hale, hrát bude beachvolejbal.

„Rozhodnutí ukončit šestkovou volejbalovou kariéru je právě proto, že jsem se rozhodla hrát beachvolejbal,“ potvrdila. „Je to šance, jak se dostat na olympiádu. Cítím se skvěle, fyzicky i mentálně, proto možná takový drzý a velký cíl.“

V kuloárech odborníci spekulují, že by mohla hrát s Markétou Nausch Slukovou. „S kým budu hrát, to zatím není aktuální. Pro mě skončila šestková sezona, budu mít nějaké volno, a pak bych chtěla začít běhat v písku, dohnat ty rozdíly mezi šestkovým volejbalem a beachem, a k tomu zatím partnerku nepotřebuji. Až to bude aktuální, tak teprve se rozhodnu, s kým budu hrát.“

Mimochodem věděli jste, že jejím strýcem je fotbalista Daniel Drahokoupil?