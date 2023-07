Nic ve sportu nejde naplánovat. Pár Havelková - Nausch Sluková skončil. Obě dámy tento fakt potvrdily na svých sociálních sítích, obě dál už s médii nekomunikovaly. Ve spolupráci s agenturou Sport Invest byla předána novinářům tisková zpráva, další rozbory ani hráčky, ani agentury poskytovat nechtěly. Deník má video z posledního úderu Heleny Havelkové v šestkovém volejbalu:

Žádné rozbory. Žádné komentáře. Nic. Jen tisková zpráva. Beachvolejbalový pár, který se měl stát na OH v Paříži černým koněm soutěže, skončil. Škoda. Fanoušci českým volejbalistkám drželi palce, zasloužili by si podrobnější rozbor situace. Knec zahalený poněkud tajemným mlčením bohužel nahrává zbytečným spekulacím. Nepovedl se vztah s agenturou Sport Invest? Pohádaly se hráčky mezi sebou? Byl problém s trenérem Simonem Nauschem? Se vztahem mezi hráčkami? Žádné odpovědi. Nic z toho nikdo nepotvrdil, ani nevyrátil. „S Maki a Simonem jsme měli nějaké ambice, ale realita ukázala, že jsme byli od našeho cíle daleko. Přestala jsem mít z volejbalu radost, proto jsem přišla za týmem s tím, že mi tahle mise nedává to, co jsem chtěla a proč jsem na beachvolejbal přešla,“ vysvětluje Havelková. „Začínala jsem s novým sportem, od začátku to pro mě byl boj, který jsem bohužel prohrála. Nic takového mě doteď ve sportovní kariéře nepotkalo.“

Helena Havelková je výjimečnou osobností českého sportu. Má za sebou obdivuhodnou kariéru. Vyhrála Pohár CEV, nastupovala v prestižních ligách. Právě v Itálii svoji pouť v šestkovém volejbale ukončila. Nabízíme rozhovor, který loni v dubnu poskytla pár minut po ukončení kariéry:

Proč jste se rozhodla ukončit svou velmi úspěšnou kariéru v šestkovém volejbale?

Moje kariéra byla opravdu velmi bohatá, procestovala jsem celý svět, vyhrála jsem všechno, co jsem v dané chvíli mohla, a teď přichází takový mezník. Zadala jsem si nový cíl a našla novou motivaci, i proto je čas působení v šestkovém volejbale ukončit, abych mohla jít za svým snem. Poslední, co mi chybí v mé sportovní kariéře je to, abych reprezentovala Českou republiku na olympiádě. Rozhodnutí je definitivní. Chvilku mi trvalo dát si všechny pozitivní a negativní věci dohromady, přeci jenom ukončit šestnáct let mého života a vrhnout se na něco úplně jiného není nic jednoduchého, ale teď už můžu říct, že je to definitivní.

Vraťme se na začátek. Proč to u vás vyhrál volejbal?

Oba rodiče hráli volejbal a byla jsem vždycky nejvyšší ze třídy, takže předpoklady jsem měla. Na základní škole jsem dělala různé sporty, atletiku, závodně jsem plavala, ale volejbal to u mě vyhrál, protože mám ráda kolektivní sporty. Ale všem mladým sportovcům bych doporučila, aby si vyzkoušeli různá odvětí a pak teprve si vybrali ten svůj sport.

Když se ohlédnete za svou kariérou, jste spokojená?

Nedávno jsem zrovna pročítala staré články, našla jsem dokonce rozhovor, který jsem dělala v patnácti letech, kdy jsem první rok nastupovala v extralize žen v Liberci. Pročítala jsem, jaké sny a cíle jsem tenkrát měla a zjistila jsem, že se mi vlastně všechny podařilo splnit, tak to mě moc těší.

Pojďme po stopách vašeho klubového působení…

S extraligou jsem začínala v Liberci, pak jsem přestoupila do pražské Slavie, kde jsem hrála tři roky. Tam jsme získali medaili, ale jinak titul z české nejvyšší soutěže mi chybí. V té době už jsem taky byla členkou reprezentace v kadetkách i v juniorkách. A v 18 jsem se rozhodovala, co dál. Hrozně jsem chtěla do Itálie, protože jsem věděla, že Itálie je TOP volejbalová destinace. To se mi povedlo. Začínala jsem v Sassuolu, tam jsem působila dva roky. Potom jsem tři roky zdokonalovala ve volejbale v Bustu Arsiziu. Tam trénoval Carlo Parisi.

Dá se Carlo Parisi označit za takového „osudového“ trenéra? Kromě Busta Arsizia jste se s ním sešla také v české reprezentaci, kde působil jako hlavní kouč…

Pokud mohu jmenovat nějaké trenéra, který mi nejvíc dal, tak určitě Parisi. Když jsem přišla do Arsizia, uměla jsem smečovat, bodovala jsem, uměla jsem spoustu věcí, ale nebyla jsem komplexní hráčka. Měla jsem problémy s příjmem. Spousta týmů na mě podávala, byly zápasy, kdy jsem v podstatě přihrávala jenom já, protože jsem byla taková slabina. Ale vlastně díky tomu a díky Carlovi, který se mnou strávil nespočet hodin v hale, často se mi o příjmu i zdálo, ale díky tomu všemu jsem se stala komplexní hráčkou.

Na klubové úrovni jste si zahrála v Itálii, v Turecku, hrála jste v Rusku, Polsku, ale i v Číně. Jaká byla ta vaše volejbalová angažmá?

Každé mi přineslo něco jiného, asi nejexotičtější je Šanghaj. Co se týče haly, životního stylu, diváků a jídla. Čína je opravdu exotická, asi hlavně pokud jde o jídlo, protože co všechno tam jí, co dokážou „strčit do pusy“, to pro mě bylo neuvěřitelné. Ale každé místo, každý rok byly pro mě důležité a pomohly mi být tou osobností, kterou jsem teď.

Působení v Číně hodně ovlivnilo vaše zranění, přetrhla jste si Achillovu šlachu?

Já vlastně nevím, proč se mi utrhla achilovka. To není zranění, které vás dlouhodobě trápí. Stalo se to na Silvestra, v Číně se neslaví Vánoce ani Nový rok, hráli jsme, já jsem se rozbíhala na smeč a najednou jsem uslyšela „prasknutí větve“, zranila jsem se a musela jsem odtud odjet. Pak jsem rehabilitovala a naskočila v létě k reprezentaci.

Co považujete za svůj nejlepší výsledek? Je to vítězství v poháru CEV?

Za největší úspěchy považuji své tři „triply“, které jsem získala, každý v jiném státě. Nejdůležitější, a vlastně i nejcennější pro mě, byl ten první v Bustu, kdy jsme vyhráli CEV, italskou ligu i italský pohár. Já jsem dostala navíc individuální ocenění jako mladá 22letá hráčka, takže toho si nejvíc cením. Potom se mi totéž povedlo v Polsku i v Rusku. Co se týče reprezentace, tak největším úspěchem je vítězství v Evropské lize 2012 v Karlových Varech.

Je pravda, že se po šestkovém volejbale chystáte na beachvolejbal?

Rozhodnutí ukončit šestkovou volejbalovou kariéru je právě proto, že jsem se rozhodl hrát beachvolejbal. Je to šance, jak se dostat na olympiádu. Cítím se skvěle, fyzicky i mentálně, proto možná takový drzý a velký cíl. S kým budu hrát, to zatím není aktuální. Pro mě skončí šestková sezóna, budu mít nějaké volno, a pak bych chtěla začít běhat v písku, dohnat ty rozdíly mezi šestkovým volejbalem a beachem, a k tomu zatím partnerku nepotřebuji. Až to bude aktuální, tak teprve se rozhodnu, s kým budu hrát. Znám některé hráčky, třeba Sarah Pavanová, Maggie Kozuchová, Alix Klinemanová, které přecházely k haly na beach. Musely se učit přihrávat, já vlastně na palubovce všechny činnosti dělám, takže to snad bude pro mě výhoda. Musím jít krok za krokem, zvyknout si na písek, začít hrát nějaké turnaje, ale vždycky jsem si dávala vysoké cíle, takže ani v beachvolejbale to nebude jinak.