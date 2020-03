Karanténa vyhlášená v Česku kvůli koronaviru sice uzavřela hřiště a stadiony a přerušila či dokonce předčasně ukončila řadu soutěží, ale šachy zažívají boom. Jen do nedělního on-line turnaje Šachové akademie VŠTE se zapojilo 339 hráčů z Česka a Slovenska.

Utkání 1. ligy mládeže družstev Plzeň - ŠA VŠTE v prosinci 2019. | Foto: Foto: Deník/ Zdeněk Zuntych

České Budějovice - Jen do nedělního on-line turnaje Šachové akademie VŠTE se zapojilo 339 hráčů z Česka a Slovenska. „To číslo nás ohromilo. Je vidět, že děti kvůli epidemii koronaviru nechodí do školy a jsou doma. Proto jsme se hned rozhodli uspořádat navazující celotýdenní Grand prix VŠTE,“ říká Rudolf Černík, předseda Šachové akademie VŠTE. Ta byla na této českobudějovické vysoké škole založena v červnu 2015 a věnuje se především dětem a mládeži.

Šachová Grand prix trvá celý tento týden a zatímco v pondělí, středu a pátek začíná ve 13 hodin, v úterý, čtvrtek a sobotu v 18 hodin. Hraje se 90 minut v tempu 3+2 na platformě (webu) lichess.org. Heslo pro přihlášení do všech turnajů je výstižné: korona.

„Včera v pondělí, kdy se hrálo hned po obědě, se zapojilo 253 hráčů. Bereme to tak, že jsme den zpříjemnili spoustě lidí, co jsou nuceně doma. Hlavně tedy dětem. Těm v minulém týdnu epidemie předčasně ukončila i republikový šampionát v Koutech nad Desnou, kde jsme také byli,“ říká Michal Novotný, hlavní organizátor turnaje a trenér Šachové akademie VŠTE. Tempo 3+2 znamená, že hráč má tři minuly na partii a za každý tah se mu přidávají dvě sekundy.

„Z každého turnaje získá body první dvacítka. Všechny nakonec sečteme a vzejde nám vítěz seriálu bleskových turnajů,“ dodává Michal Novotný.

Pro veliký zájem byl zároveň vypsán i turnaj na neděli 22. března ve 13 hodin. Hrát se bude rovněž 90 minut, tentokrát v tempu 3+0. Tedy na partii připadnou tři minuty a nepřidává se žádný čas. (zdz)