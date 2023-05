Početná skupina píseckých florbalistů vyrazila na historicky první výjezd mimo ČR na florbalový turnaj do švédského Kalmaru. Dlouhá cesta, která činila přes 20 hodina dopravila čtyři věkové kategorie do místa určení s několikahodinovým předstihem. "Časové okno jsme hned vyplnili procházkou po městě a návštěvou místního hradu," informuje Matyáš Reichl. Pak už se členové výpravy ubytovali a zahájili pouť turnajem.

Písek vyrazil na turnaj do Švédska | Video: Deník/ Floorball Club Písek

„Výjezd do Švédska byl pro nás všechny novou a velkou výzvou. "Z mého pohledu se jednalo o jeden z nejlepších florbalových turnajů, na kterém jsme doposud byli a pevně věřím, že příští rok budeme mít možnost znovu vyrazit a bude zájem i z řad našich členů," zhodnotil atraktivní výjezd šéftrenér Michal Hanzlík.

Důvodů, proč se Píseckým turnaj líbil, je několik. "Fantastická organizace, zápasy začínaly vždy na čas, byl prostor dostat se na jídlo, které navíc bylo skvělé, haly byly poměrně blízko u sebe a vše probíhalo jak má."

Dalším obrovským benefitem byla sportoviště. "Ta u nás jen těžko hledáme a pro hráče musí být radost hrát v těchto halách." Písek se setkal se soupeři, se kterými Jihočeši mohou změřit síly jen mimořádně, "Především jsme se setkali se zcela jiným florbalovým stylem." Zároveň byl i velmi povedený systém turnaje, aby hráči odehráli maximum utkání. "Byli jsme v jiné zemi, poznávali jsme jinou kulturu, bylo skvělé pozorovat rozdíly mezi naší a švédskou kulturou. Přínosné bylo pro hráče i to, že jsem sledoval, jak je prostředí nutilo používat angličtinu, to se jim bude určitě hodit do budoucna. Je až neuvěřitelné, jak vše proběhlo hladce."

Hanzlík pochválil za práci kolegu Matyáše Reichla a dodal: "Nebyl jediný problém. Samozřejmě některé věci na turnaji byly i negativní, ale to byly maličkosti, které budeme řešit i s pořadateli. Věřím, že stejně jako realizační tým si turnaj užili i hráči a budeme mít možnost za rok znovu tento výjezd zrealizovat.“

Magic Cup vyhrála Olomouc, na videu je poslední gól turnaje

Komentář trenéra mladších žáků B12 Viléma Vítů: „Kategorii mladších žáků se ve Švédsku dařilo. Kluci odehráli velmi slušná utkání, která odhalila, na co se mají trenéři zaměřit v dalším tréninkovém programu. Čtyři vítězství ze šesti zápasů a předvedené výkony byly příslibem do další sezony. Turnaj dal hráčům mnoho zkušeností a možnosti zahrát si se silnými soupeři. Hráče bych chtěl pochválit za výkony, ale také za chování během turnaje. Do týmu se také dobře začlenily dvě posily z Českých Budějovic, které kluci z Písku dobře přijali a všichni bojovali jako jeden tým. Zažili jsme dobře organizovaný turnaj, krásné haly a perfektní podporu týmů starších kategorií, která z nás udělala nejlépe fandící klub na turnaji. Za tento zážitek děkuji hráčům, organizátorům turnaje i organizátorům zájezdu z FBC Písek.“

Komentář trenéra starších žáků B14 Matyáše Reichla: „Musím všechny kluky pochválit za předvedené výkony. Společně s přátelským utkáním jsme na turnaji odehráli sedm zápasů, ve kterých jsme se vždy nakopli a nechali zde všechno. Chtěli jsme se prezentovat aktivním florbalem a myslím si, že se nám to povedlo. Škoda, že jsme v některých fázích hry lehce zaspali a nechali si utéct výsledek v náš neprospěch. Nicméně, bereme to jako dobrou zkušenost do dalších utkání a společné práce. Turnaj jsem si z mého pohledu moc užil a doufám, že budeme moct vyrazit i za rok. Organizačně šlapalo vše jak hodinky. Velký dík organizátorům a hlavně Martinu Formanovi, který se o nás všechny postaral. Zvláštní poděkování bych rád věnoval klukům ze Štírů, kteří se nebáli s námi vyrazit a rychle se do party zapojili.

Komentář trenéra dorostenek G16 Martina Hrubce: „Turnaj byl pro nás největší vrchol v této sezoně. Před odjezdem byla na týmu znát nervozita, jelikož jsme nevěděli, jak kvalitní týmy nás čekají, a co můžeme očekávat. Samotný turnaj ukázal, jak moc skvělý a silný tým máme. V základní skupině jsme odehráli čtyři kvalitní zápasy a dvakrát jsme se, zcela zaslouženě radovali z vítězství. Ve dvou prohraných zápasech jsme vždy byli horším týmem, ale v obou jsme bojovali až do konce. Hlavně v zápase s Pixbem jsme měli šanci na úspěch, bohužel se nám nepovedla koncovka. Asi jedinou kaňkou na celém turnaji byl náš poslední zápas ve čtvrtfinále pavouka B, po kterém jsme z turnaje vypadli. Pokrok jednotlivých hráček v průběhu sezony je obrovský a ve Švédsku to jen dokázaly. Na závěr ještě speciální poděkování Emmě Michálkové z budějovických Štírů a Terce Švermové z Týna n/V za doplnění na turnaji ve Švédsku a za skvělé výkony na hřišti.“

Písečtí děkují hráčům a hráčkám, kteří naše týmy doplnili: HJ18 Daniel Štěpánek (Florbal Soběslav), B14 Adam Domín (FBC Štíři ČB), B14 Vítek Capl (FBC Štíři ČB), B12 Richard Požárek (FBC Štíři ČB), B12 Tomáš Metelka (FBC Štíři ČB), G16 Emma Michálková (FBC Štíři ČB), G16 Tereza Švermová (Rudý Dračice Mladých nadějí Týn)



Výsledkově:

B12 vs FBC Kalmarsund Ungdom2 4:1

B12 vs FBC Kalmarsund Ungdom1 4:3

B12 vs Florbal Chodov 1:3

B12 vs FBI Tullinge Ungdomsklubb 6:1

B12 vs FBC Kalmarsund 1:7

B12 vs CL98IC 3:2

skupina - B14 vs HöllvikensIBF 8:0

skupina - B14 vs FBS Bohemians Praha 0:3

skupina - B14 vs FBC Kalmarsund Ungdom1 3:3

skupina - B14 vs CL98IC 6:0

semifinále playoff B - B14 vs LindomeIBK 6:1

finále playoff B - B14 vs CL98IC 6:0

skupina - G16 vs IBF Älvstranden 3:0

skupina - G16 vs HuddingeIBS 4:1

skupina - G16 vs Åkersberga IBFUngdom 0:6

skupina - G16 vs Pixbo WallenstamIBF 1:5

čtvrtfinále playoff B - G16 vs Huddinge IBS F07Röd 1:3

skupina - HJ18 vs JärfällaEkeröJAS 1:3

skupina - HJ18 vs Täby FCVit 3:3

skupina - HJ18 vs FBC KalmarsundUngdom 0:0

skupina - HJ18 vs Malmö Innebandyklubb 5:0

osmifinále playoff A - HJ18 vs Täby FCVit 2:3