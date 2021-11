"V poslední době se kolem Českého paralympijského výboru hodně odehrálo, hnutí dlouhou dobu působilo hodně uzavřeně, teď se podařilo po dlouhém vyjednávání otevřít stanovy i pro sportovní svazy, nejenom pro vadové, ale i pro parasportovní svazy a hlavně pro svazy zdravých, které třeba implementovaly parasportovce nebo parasportovní odvětví."

S tím velmi úzce souvisí vstup nových subjektů do Českého paralympijského výboru. A proto Zbyněk Sýkora uvažuje, že se volby předsedy zúčastní aktivně. "Teď už to můžu potvrdit," říká dokonce. "Mám ambici být předsedou Českého paralympijského výboru."

Zbyněk Sýkora se věnuje sportu s obrovským nadšenímZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Zbyněk Sýkora chce být přímo u toho. "Chci se pokusit implementovat nějakou svoji vizi." Představu o tom, jak by ČPV měl fungovat, má celkem jasnou. "Pokusím se, aby všechno fungovalo třeba i ve vazbě na západní Evropu, na vyspělejší země."

Myšlenkově si všechny okolnosti porovnává v hlavě. Každý den. Každou hodinu. Důležitým tématem je profesionalizace. "U nás to není úplně zvykem. Ale ta doba si to prostě vyžaduje. Tak to je. Sportovní odvětví je vysoce profesionální. Parasport možná není na takové úrovni jako klasický , ale velmi intenzivně se k tomu přibližuje. Pokud prostě ten člověk bude chodit do práce a po práci se bude připravovat, tak v životě nemůže dosáhnout takových výsledků, jako když to bude mít jako svoji práci."

Zbyněk Sýkora velmi pozorně sleduje výsledky na soutěžích. Dokáže je provnat i v širším časovém období. "Pokud chceme zpátky naskočit na vlnu medailových úspěchů, na výborné výsledky našich paralympioniků, je profesionalizace cestou, jinak to prostě nepůjde. Máme před sebou hodně práce."

Sýkora by mohl popisovat prostředí v mnoha sportech. Hraje florbal, tenis, baminton, rybaří, jezdí na paddleboardu…" Krásný příklad je parahokej," nabízí pohled na ledovou plochu. "Kluci naskočili na tuto vlnu, není to pro ně úplně full time job, ale věnují se sportu v pracovní době, jejich příprava je kvalitní, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat."

Zbyněk Sýkora se rád a velmi intenzivně věnuje práci s médii. "Je třeba dávat o sobě vědět," říká doslova. "Musíme využít parasport jako značku. Je to sport. Je to sportovní odvětví. A není méně atraktivní než klasický sport. Měli bychom využít potenciál té značky. Je třeba pracovat s médii a jejich prostřednictvím s veřejností." Sýkora posílá k veřejnosti jasný vzkaz: "Chceme říkat: Ano, jsme sportovci. Máme nějaký handicap, ale děláme zajímavé a atraktivní věci, pojďte se na nás dívat, pojďte nás podporovat."

Pochází z Přídolí, vyrůstal v Českém Krumlově, studoval v Č. Budějovicích. "Pak se mi stal úraz a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se do posunul do Budějovic. V Českém Krumlově, ne že to nejde, zvládnout se to dá, ale pro vozíčkáře je to obtížnější. Budějovice jsou placka. Zcela na rovinu se mi tam pohybuje mnohem lépe. Do Krumlova dneska vnímám cesty jako na návštěvu za rodiči nebo do míst, kde jsem vyrůstal. Vždycky si tam připomenu ty kopce, a ty kočičí hlavy, a rád se do Budějovic vrátím."

A má ještě jeden důvod, proč vyráží do Č. Krumlova.

Badminton. Dokonce se mu podařilo uspět na mezinárodním turnaji v Polsku.

"Na vozíku jsem dvacet let," říká Sýkora. "Prošel jsem hodně sporty. Na reprezentační úrovni jsem dělal atletiku, hrál jsem basketbal, tím jsem se chvilku živil v zahraničí a paraleleně s tím jsme si s kamarádem založili florbal a o ten se v Budějovicích staráme. Všechny tyto sporty, protože já jsem poměrně ambiciózní a aktivní člověk, a to nechci, aby to znělo nějak nabubřele, ale když jsem se do nich zapálil, tak jsem začal hledat, co by se dalo dělat líp. Práce s médii by se dala zlepšit, zázemí a tak dále. Takže sám jsem si všechny ty sporty transformoval do jakési nejenom sportovní části, ale i do polopracovního života. No a po letech jsem si řekl, že potřebuji nějaký sport, který budu dělat odpočinkově. Prostě jen trénovat. A to je pod skvělým vedením Radka Votavy v České Krumlově badminton. Potřebuju čistou hlavu, přijdu, odtrénuju si to s Radkem na sto, někdy na sto deset procent. A zase si odjedu. Nic nezařizuju. O nic se nemusím starat. Čistě jenom sportuju. A občas vyrazím třeba na nějaký turnaj." Badminton se pro Sýkoru stal hobby, koníčkem, zábavou. "Pod vedením Radka si to opravdu užívám a dělá mi to radost."

Jaký bude jeho první krok, pokud ve volbách na předsedu Českého olympijského výboru uspěje? "Je potřeba se seznámit s tím úřadem zevnitř. Pokud to tedy vyjde, potřeboval bych nasát atmosféru. Jak funguje, kolik lidí tam pracuje, jakým způsobem se tam pracuje. No a pak je potřeba začít stmelovat lidi, protože já si myslím, že pokud někdo něco řídí, tak jeho hlavní cíl je udržet ten tým lidí v co největším tempu a tak, aby lidi chtěli spolupracovat. Tím pádem se zvedne efektivita."