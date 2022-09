„Protože práce s dětmi dává ten největší smysl. Je to to nejdůležitější, co jako sportovní oddíl můžeme městu a společnosti poskytnout. Sportovní úspěchy jsou vlastně jen jejím logickým výsledkem,“ soudí předseda Sokola David Šťastný, do této sezóny dlouholetá opora extraligového týmu mužů.

Takže když to vezmeme od nejstarších po nejmladší, muži Sokola s přehledem uhájili extraligovou příslušnost, když suverénně ovládli nadstavbovou část a zajistili pro Hlubokou nejvyšší baseballovou soutěž i pro příští sezónu. Hráčky a dobré duše hlubockého baseballu, Kateřiny Petroušková a Maříková, se s reprezentací ČR stali ve Francii v srpnu vicemistryněmi Evropy.

A do třetice ze seniorského baseballu: Sportovně relaxační centrum hostilo v polovině června soustředění reprezentací mužů i žen a v rámci víkendových All stars game se sportovní veřejnosti představili nejlepší hráči v dovednostních soutěžích i exhibicí mezi reprezentací ČR a výběrem hvězd extraligy. Za reprezentaci nastoupili jeden z nejlepších pálkařů extraligy Martin Mužík a nadhazovač Jan Novák, do výběru Extraligy si fanoušci zvolili Petra Sílu, který se stal letos oporou Sokola.

Výjimečné hlubocké léto baseballovéZdroj: Deník/ Sokol Hluboká nad VltavouHluboká ale letos hostila dva opravdu významné mezinárodní turnaje. A zhostila se jich po organizační stránce na podtrženou jedničku. V polovině srpna to bylo společně s Ostravou a Brnem mistrovství Evropy juniorů. Na Hluboké se představili osmnáctiletí reprezentanti Francie, Španělska, Rakouska, Nizozemska, Litvy a Velké Británie, kteří tu odehráli utkání ve skupině. "Ve finálové části pak v Brně naši junioři získali evropský bronz."

Organizačně nejnáročnější byl jednoznačně červnový Super cup, mezinárodní turnaj desetiletých baseballistů, na který přijelo na čtyři sta hráčů ze sedmi zemí Evropy. K tomu trenéři, vedení týmů, fanoušci a četní rodiče, vždyť svého syna Milana, hrajícího za výběr Katalánska, doprovázeli i slavná zpěvačka Shaquira a fotbalový obránce španělské reprezentace a FC Barcelona Gérard Piqué. „Jenom Super cup přinesl Hluboké a místním podnikatelům přímo kolem dvou milionů korun. Důležitější ale bylo, že turnaj měl vynikající úroveň a ohlasy napříč Evropou a Hlubokou díky baseballu viděly a obdivovaly napřímo stovky a přes média další tisícovky zahraničních fanoušků,“ říká David Šťastný.

Výjimečné hlubocké léto baseballovéZdroj: Deník/ Sokol Hluboká nad Vltavou

Jednou z hlavních organizátorek Super cupu byla trenérka dětí Sokola Eliška Tenklová. „To, že se mohla Hluboká stát na čtyři dny hlavním městem evropského žákovského baseballu, bychom nedokázali bez pomoci města a starosty Tomáše Jirsy, místních podnikatelů a desítek dobrovolníků, kterým za Sokol ještě jednou moc děkujeme. Dvacet čtyři týmů ze sedmi evropských zemí tu odehrálo celkem osmdesát osm zápasů. Všichni museli jíst, museli být ubytováni v blízkém okolí, měli další doprovodný program. Byla to organizačně nejnáročnější akce, jakou jsme kdy pořádali. Ale odezva je vynikající a věřím, že podobné turnaje nás čekají i v dalších letech. Za důležitější ale považuji to, že v Sokolu se nám roky daří pracovat s dětmi a mládeží, poskytovat jim radost z pohybu, ukazovat jim, jak smysluplně trávit volný čas. A to, že tu rostou vynikající individuality, to je odměna té řadě dobrovolných trenérů a dalších nadšenců kolem našeho Sokola,“ chválí trenérka Eliška Tenklová.

"Mezi dvanáctiletými si za českou reprezentaci zahrál na mistrovství světa U12 hlubocký Matouš Mlýnek, naši vybojovali na Tchaj-wanu deváté místo." V rámci třebíčského Summe cupu Euro baseball tour, tedy letní mládežnické baseballové ligy, jíž se zúčastňují hráči individuálně, získali v kategorii třináctiletých bronz v týmu Hawks Gustav Platenka a Petr Mužík, který byl vyhlášen nejlepším nadhazovačem turnaje. Mezi patnáctiletými bral zlato tým Mawericks, za který nastoupili Michal Cajz, Lukáš Chromý a Matěj Kubát, Hugo Borovec, nominovaný do týmu Iron wings, bral stříbro. Bronz pak tým Tornadoes, za který nastoupili naši Jan Sekyrka a Šimon Mlýnek. Michal Cajz byl též pozván do české reprezentace mistrovství světa kadetů v Mexiku.

„Jsme malé město a je jasné, že nemůžeme mít takovou hráčskou a trenérskou základnu, jako mají pražské nebo brněnské týmy. O to důležitější je práce s našimi dětmi a mládeží. Ani netušíte, jak jsem pyšný, že extraligový tým mužů je dnes postaven na našich odchovancích, protože to je výsledek dlouhodobé práce. Prostor dostávají osmnáctiletí i mladší hráči jako Michal Malát, Viktor Sedláček či David Jelínek a další, kteří mezi starší spoluhráče skvěle zapadli. Matěj Vlach, Petr Vojta nebo Martin Jiránek jsou dnes oporami a to jim nebylo ještě ani dvacet. Takže děti, které v našem Sokole dnes cvičí a trénují, a které se třeba o prázdninách zúčastnily letního baseballového kempu nebo našeho příměstského tábora, mají reálnou šanci dostat se brzy na vysokou výkonnostní úroveň. A za to patří dík dobrovolníkům – trenérům a dalším nadšencům naší sokolské party, která, věřím, dělá Hlubokou ještě lepším místem pro život,“ uzavírá David Šťastný.