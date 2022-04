Sokol má za sebou kvalitní duel s Hrochy Brno, který vyhrál 2:1 na zápasy, připsal si důležité body, potěšil zlepšenu hrou na pálce, kterou táhl oceněný Martin Mužík, a bojovností! Patří mu po čtyřech kolech v osmičlenné tabulce páté místo, ale Tempo letos jede a je druhé za suverénními Draky z Brna. V sobotu proti Hrochům skvěle odházela svůj poslední zápas za Hlubokou největší letošní jistota Sokola na nadhozu - Novozélanďan James Boyce. Jimmy odváděl v Sokolu skvělou práci, vyslyšel ale nabídku zkusit nižší americkou soutěž a v pondělí odletěl do nového působiště v týmu Sussex County Miners v New Jersey. Nyní ho čeká přípravný camp a první zápas odehraje 12. května.

„S odchodem Jimmyho se samozřejmě musíme vyrovnat co nejdříve. Na třízápasové duely musíte mít k dispozici šest a více kvalitních nadhazovačů, to je v baseballu rozhodující post. Do hry se naštěstí již zapojuje Jan Novák, který stál první tři kola kvůli doléčovanému zranění, ale proti Hrochům již odházel zkušebně jednu směnu bez sebemenšího zaváhání. Velmi dobře se zapojuje Štěpán Havlíček, který u nás hostuje z Blanska, extraligovým ohněm si procházejí naši mladí odchovanci jako je osmnáctiletý David Jelínek. Máme v záloze i zkušené hráče Davida Šťastného či Standu Hejného. Sezóna je ale dlouhá a je jasné, že jsme potřebovali Jimmyho co nejdříve nahradit dalším zkušeným importem. Vedení týmu se podařilo v krátké době vyjednat angažmá kolumbijského nadhazovače Guardii Villa Kermina, který už se zabydluje v našem bulpenu a v sobotu bude startovat druhé utkání proti Tempu,“ říká hlavní trenér Sokola Zdeněk Josefus.

Z bodů, předvedené hry a individuálních ocenění Martina Mužíka a Jimmyho Boyce byl spokojen i hrající předseda Sokola David Šťastný. „Extraliga se zúžila na osm týmů, každý z nich už před základní částí posílil, skvělou hráčskou úroveň mají i prvoligové týmy, takže získat nyní v domácích vodách špičkového volného hráče a zvlášť nadhazovače je prakticky nemožné. Vzhledem k tomu, že odcházející Jimmy Boyce byl takzvaný import, tedy zahraniční hráč, jichž může nastupovat za jeden tým jen omezený počet, hledali jsme v tradičních baseballových zemích Latinské Ameriky, kde už jsou v tuto roční dobu hráči rozehraní, a podařilo se nám angažovat pětadvacetiletého nadhazovače Guardiu Villa Kermina,“ říká předseda Sokola David Šťastný. Ten má pro hráče i diváky další dobrou zprávu. „Jak si diváci i návštěvníci našeho sportovně relaxačního areálu všimli, podařilo se nám vybudovat kolem centrálního baseballového hřiště umělé osvětlení. Zatím jsme ve zkušebním provozu, ale premiéra extraligového baseballu pod umělým osvětlením na Hluboké se blíží. V červnu hostíme mezinárodní SuperCup desetiletých hráčů a do té doby projde náš areál dalšími změnami, protože budeme potřebovat více juniorských hřišť na pořádání tak velikého turnaje,“ dodává David Šťastný.

Za Sokol bude v sobotu startovat jako nadhazovač William L. Parsons, ve druhém utkání vyzkouší trenérské duo Zdeněk Josefus - Michal Kapr novou posilu Guardiu V. Kermina, a v neděli v Praze utkání otevře Petr Vojta. První zápas začíná ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké v sobotu 30. 4. ve 12. hodin, druhé v 15. hodin, respektive zhruba půl hodiny po skončení prvního utkání. Třetí zápas série se hraje v Praze v neděli 1. května od 13. hodin. Domácí utkání s živým komentářem Milana Maříka a Jana Koláře jsou streamována na kanále Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz/extraliga a České baseballové asociace.