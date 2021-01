Vloni vybojovali podruhé ve své historii postup do nejvyšší soutěže baseballisté z Hluboké nad Vltavou. Poprvé se jim to podařilo v roce 2004, ale v extralize působili jen jednu sezónu. Tentokrát mají mnohem vyšší ambice a jistou nejméně jednu posilu ze zámoří. Klíčové hráče A týmu mužů, jehož ambicí je hrát nejvyšší soutěž v čele tabulky, rozšíří s jistou jeden, pravděpodobně dva, ale možná i tři Američané.

„Kde jinde bychom měli hledat posily, než právě ve Spojených státech amerických, které sport s kořeny v Anglii celosvětově proslavily. Do extraligy nejdeme na návštěvu. Neskrýváme, že se chceme trvale usadit v první polovině extraligové tabulky a hrát o titul. Od hráčů se zkušenostmi ze země, kde je baseball národním sportem, očekáváme jednak posílení našeho extraligového kádru, ale také inspiraci a nepochybně i jiný nový pohled na různé aspekty této disciplíny,“ uvedl za hlubocké baseballisty předseda David Šťastný.

Američané ale sehrají i významnou roli propagátorů baseballu, jehož průkopníky na jihu Čech jsou právě Sokolové z Hluboké nad Vltavou. Kdo by totiž nechtěl vidět na vlastní oči v akci skutečné americké baseballové hvězdy.

Baseballisté Sokola Hluboká, kteří v loňském roce oslavili 25 let své existence, se netají ani tím, že vedle posunu mezi absolutní domácí baseballovou elitu, hodlají zařadit baseball, co do obliby a divácké atraktivity, na úroveň českobudějovického hokeje, fotbalu a volejbalu. Jednou z prvních zásadních akvizic k dosažení tohoto cíle je angažování nového hlavního trenéra, zkušeného Zdeňka Josefuse. „Do nejvyšší soutěže jdeme s cílem hrát na jejím čele,“ nechal se už slyšet Zdeněk Josefus, šestašedesátiletý doktor pedagogiky, průkopník baseballu v Česku a zakladatel České baseballové akademie, který přichází na Hlubokou z Prahy s jasnými představami a sebevědomím, pramenícím z dokonalé znalosti schopností i možností hráčů klubu hlubockých Sokolů.

Zdroj: Archiv Baseball Hluboká nad Vltavou

Sportovní ředitel klubu a současně klíčový hráč hlubockého A týmu i české baseballové reprezentace Martin Mužík v této souvislosti potvrdil, že jedná se třemi hráči z USA. Otázka jejich angažování v současné době souvisí zejména s nejasnostmi okolo letošní sezóny v souvislosti s koronavirovou pandemií. „Prozradit zatím můžu zatím jen to, že naším novým hráčem bude v letošní sezóně Wesley Roemer, který působí v Česku od roku 2016 a je jedním ze dvou nadhazovačů v české extralize, který odházel několik zápasů, aniž by soupeři nepovolil ani jediný odpal,“ konstatoval Martin Mužík.

Sezóna by měla začít 4. dubna 2020. Záležet bude na celkové epidemické situaci, ale na nejvyšší soutěž baseballistů by se podle Martina Mužíka mělo pohlížet jako na profesionální soutěž. I když hlubočtí hráči jsou amatéry. Nejvyšší soutěž má deset účastníků, v základní části mají odehrát 27 zápasů a pak se má šest nejlepších utkat v nadstavbové části o titul.

Výše zmíněný Wesley Roemer se narodil 7. října v Californii, studoval College Accolades / Cal State University Fullerton, kde se v roce 2005 stal nováčkem roku v NCAA Div 1 Collegiate Baseball. O rok později byl vyhlášen nadhazovačem roku v nejvyšší univerzitní lize, Big West nadhazovačem roku a účastníkem vysokoškolské světové série. Působil v 1. týmu All American a jako nadhazovač amerického národního týmu. V roce 2007 byl jako účastník vysokoškolské světové série draftován v prvním kole profesionálním klubem z Major League Baseball (MLB) Arizona Diamondsbacks.

V letech 2010 – 2011 působil v Minor league baseball Southern League Class AA mid season All Star a hned v roce si jej pro stejnou soutěž vybral klub Los Angeles Dodgers. Od roku 2015 sbíral Roemer další ocenění v Německu a následně v ČR. Nyní ho získali hlubočtí Sokoli. Ti v loňské sezóně a navzdory koronavirové pandemii zvítězili v první lize a po 16 letech slavili postup do extraligy. Díky více než patnáctimiliónové investici, na níž poskytlo dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a město Hluboká nad Vltavou, současně dokončili komplexní rekonstrukci baseballových hřišť v hlubockém Sportovně relaxačním areálu.