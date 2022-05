Sokol Hluboká v baseballové extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

„Chci za všechny srdcaře kolem hlubockého baseballu Zdeňkovi moc poděkovat za to, co všechno naše hráče naučil. Z loňské sezóny jsme samozřejmě měli respekt, ale stali jsme se díky jeho zkušenostem štikou extraligy. Letos nám, i kvůli zraněním klíčových hráčů jako je Jan Novák, a po odchodu vynikajícího nadhazovače Jamese Boyce do New Jersey, nevycházelo vše podle představ. Museli jsme proto v této rozhodující fázi udělat hráčské i trenérské změny. Práce Zdeňka Josefuse si velmi vážíme a doufáme, že hlubockému baseballu zachová přízeň,“ uvedl hrající předseda Sokola David Šťastný.

Sokol výpadek dvou klíčových nadhazovačů musel řešit příchodem importů z jihoamerických soutěží.

Z Kolumbie přicestoval šestadvacetiletý Garmin Villa Kermin a z Venezuely čtyřiadvacetiletý Kelvis Alexander Palma Fernandez. Oba nadhazovači ale naskočili do rozjeté soutěže v těch nejvypjatějších zápasech…