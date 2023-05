Předposlední kolo základní části extraligy přineslo hlubockým baseballistům velkou komplikaci v boji o Top 6. Sérii s Tempem Praha nezvládli, prohráli všechny tři zápasy a namísto postupové jistoty klesli, podobně jako vloni, na nepostupovou sedmou příčku. V posledním kole základní části je o víkendu čeká Technika Brno, která je v neúplné tabulce osmá a rovněž bojuje o TOP 6.

Baseball táhne a baví diváky. Hlubočtí letos v extralize střídají skvělé okamžiky se slabšími. Fanoušci z jihu Čech cestují za Major League Baseball třeba až druhou polovinu planety.

Sokol Hluboká – Tempo Praha 1:13 (F/7)

V pátek večer pod domácími reflektory začali pálkaři Sokola s chutí a Martin Mužík s Camdenem Vasquezem zařídili první doběh. Bohužel, nečekaně i poslední. Namísto dalšího útoku Sokola pro důležité postupové body vymazal nadhazovač Tempa, reprezentant Martin Minařík, pálkaře Sokola na šest směn ze hry. K tomu odpálil dva hity a zařídil dva z celkem třinácti doběhů Tempa. Na pálce Tempa kraloval další reprezentant Martin Červenka se třemi hity a svým letošním homerunem číslo 8 ve čtvrté směně, kterou Tempo vyhrálo 6:0, definitivně zlomil odpor domácích, za které se na kopci představili mladí nadhazovači Michal Cajz (16), Lukáš Blažek (17) a Michal Malát (17). Mladíci se snažili, ale body postupně přibývaly na straně Tempa, které zvítězilo rozdílem v sedmé směně.

Tempo Praha – Sokol Hluboká 15:9

I úvod sobotního utkání v Praze patřil hráčům Sokola Hluboká, když v polovině druhé směny vedli již 7:1. Vynikající Matěj Dvořák trefil tříbodový homerun a Martin Mužík dokonce grandslam. Ani rychlý rozdíl ale Tempo nezlomil. Pražané korigovali hned v dohrávce druhé směny a ve třetí směně opět otočili vývoj a stav. Zápas byl zcela otevřený do osmé směny, kdy Tempo opět zaútočilo a pěti doběhy vzalo Sokolu, kterému na pálce dobře zahráli i Martin Jiránek či Vasyl Zhupanin, šance na zvrat. Rozdílovým hráčem byl opět pálkař Tempa Martin Červenka, který získal pět met zdarma. Tři hity zapsal Venezuelan Keibert Petit.

Tempo Praha – Sokol Hluboká 5:3

I třetí duel série byl vyrovnaný a to až do poslední směny. Tempo sice vedlo po první směně 3:0, ale Sokol dorovnal ve třetí a šesté směně a za stavu 3:3 se šlo do deváté směny. V ní domácí Tempo výrazně podržel nadhazovač Johnny Duran, který v posledních třech vypjatých směnách rozdal šest strikeoutů, a udržel pálkaře Sokola mimo dostřel. Pokud Sokol sahal v sérii po bodu, tak to bylo v těchto fázích duelu. V dohrávce deváté směny se ale štěstí opět přiklonilo k Tempu a jeho tahoun Marek Minařík trefil tzv. walk-off homerun, a dvěma doběhy zajistil i třetí bod pro Tempo.

Duel Sokola s Tempem tak pražský tým katapultoval z nepostupové příčky na průběžné páté místo. Sokol naopak padl ze čtvrtého místa na sedmé a o TOP 6 musí tvrdě bojovat a především maximálně bodovat. Do konce základní části zbývá pět klíčových zápasů – série s Technikou Brno a dohrávky odložených zápasů s Cardions Hrochy Brno a Arrows Ostrava. Boj o TOP 6 tak má Sokol stále ještě ve svých rukou.

Poslední kolo základní části rozehraje Sokol s Technikou Brno v pátek 12. 5. od 19.00 hodin doma ve sportovně relaxačním centru na Hluboké. V sobotu 13. 5. se série přesouvá do Brna, kde se hraje od 12.00 hodin a následně od 15.00 hodin. Zbývají dvě odložená utkání, s Arrows Ostrava bude hrát Sokol v pátek 19. května od 19.00 hodin doma na Hluboké a v neděli 21. května jede do Brna k dohrávanému utkání s Cardions Hrochy Brno od 16.00 hodin.