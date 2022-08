Do České republiky přijíždí 12 nejlepších juniorských týmů Evropy. Turnaj začal v sobotu 13. srpna boji v základních skupinách: V Ostravě se utkají reprezentace Irska, Itálie, Belgie, Izraele, Německa a domácí ČR, na Hluboké týmy Nizozemska, Litvy, Francie, Rakouska, Velké Británie a Španělska. Po utkáních v základních skupinách se týmy přesunou do Brna, kde 18. srpna začínají zápasy ve finálové části turnaje. Mistr Evropy bude znám 20. srpna.

„Po červnovém mezinárodním turnaji desetiletých SuperCup, jehož se zúčastnilo na čtyři sta hráčů ze sedmi zemí Evropy, je Mistrovství Evropy juniorů druhou velkou mezinárodní akcí, kterou na Hluboké letos pořádáme. Jednotlivé týmy už v týdnu v našem sportovně relaxačním areálu trénovaly a jak jsem viděl některé tréninky a přípravná utkání, jsou tu vynikající hráči. Čeká nás od soboty do úterka skvělý baseball, na který bych rád pozval diváky včetně večerních utkání pod umělým osvětlením. Chtěl bych moc poděkovat všem dobrovolníkům a partnerům, kteří nám s organizací tak velkého turnaje pomáhají, vedení města a Jihočeskému kraji za vstřícnost a podporu,“ zve na mezinárodní baseball předseda Sokola Hluboká nad Vltavou a donedávna dlouholetý aktivní baseballista David Šťastný.

Hluboká nad Vltavou v extralizeZdroj: Deník/ Sokol HlubokáSlavnostního zahájení ME juniorů se v sobotu společně s předsedou České baseballové asociace Petrem Dittrichem zúčastnil i starosta Hluboké nad Vltavou, senátor Tomáš Jirsa.

„Snažíme se pro sport, a ten mládežnický zvláště, udělat u nás na Hluboké maximum. Myslím, že to je na hřištích, cyklostezkách a dalších sportovištích ve městě a jeho okolí vidět. A právě baseball je sport, kterému se u nás daří, a který dělá Hluboké dobré jméno v celé Evropě. Přeji organizátorům ze Sokola úspěšné zvládnutí další významné mezinárodní akce a hráčům, aby se jim na hřišti dařilo a odnesli si na Hlubokou ty nejhezčí vzpomínky,“ říká starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.

Česko pořádá evropská mistrovství pravidelně, vloni to byla kadetská kategorie, letos juniorská a příští rok v září se mohou fanoušci těšit na ME mužů. „Jsem rád, že do pořadatelské skupiny měst a klubů takovýchto velkých akcí přibyla Hluboká. Tým kolem Davida Šťastného nabral za poslední roky hodně pořadatelských zkušeností a já jsem přesvědčen, že zvládne i tento turnaj a na Hlubokou budou všichni účastníci dlouho vzpomínat,“ říká těsně před startem turnaje předseda ČBA Petr Ditrich.

Po čtyři dny – od soboty do úterý – sehrálo šest týmů hlubocké skupiny zápasy systémem každý s každým vždy od 11, 15 a 19 hodin. Hráči se pak přesunou na brněnská hřiště, kde šampionát pokračuje od čtvrtka do neděle vyřazovacími a finálovými boji.