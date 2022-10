„Prioritou je pro nás kvalitní vzdělávání, ale po vzoru západních univerzit považujeme podporu vysokoškolského sportu za jeden z našich základních kamenů,“ říká rektor Vojtěch Stehel. Připomíná, že právě při sportu se utváří přátelství, upevňují schopnosti třeba při překonávání překážek ve snaze dosáhnout vytčený cíl. Pro život mladých lidí to je velmi cenná výbava, která jim může pomoci i při budování profesní kariéry,“ dodal rektor.

Hokejisté obměnili kádr. Nejúspěšnější z nich, v loňské sezoně bronzoví hokejoví Black Dogs Budweis VŠTE, do sezony vstoupí s řadou hráčských změn. „Tým máme mladý, zdravý zevnitř a doufám, že bude táhnout za jeden provaz. To je pro úspěch nejdůležitější. I když je jasné, že opory, které ukončily školu nebo odešly studovat či hrát do zahraničí, nám budou chybět,“ říká trenér David Oulík.

Univerzitní tým VŠTE v akademické soutěžiZdroj: Deník/ Zdeněk ZuntychV týmu má hned 11 nováčků. Brankáře Dominika Ludvíka, obránce Tomáše Doležala a Petra Hrůšu, útočníky Vojtěcha Krcho, Jana Janocha, Františka Schwarze, Jakuba Anderleho, Adama Rybu, Matouše Masopusta, Ondřeje Dlouhého a Ivana Panova.

Mužstvo sezonu začalo 12. září na turnaji Uni Cup a do univerzitní ligy vstoupilo 28. září zápasem v Brně s Masarykovou univerzitou.

„I s obměněným celkem máme vysoké ambice, ale až soutěž ukáže, kam dojdeme. Univerzitní hokej jde rychle nahoru, týmy posilují, kvalita roste,“ uvedl David Oulík.

Zpestřením sezony budou speciální zápasy s doprovodným programem.

Klíčové čtvrtfinále fotbalistů:

Pod novým názvem Pitbulls Budweis VŠTE vstoupí do sezony fotbalisté. Ta jim začíná 12. října, kdy ve čtvrtfinále univerzitní ligy doma přivítají pražskou VŠE. Tento zápas také ovlivní další starty. Přípravou na sezonu je také účast ve 3. ročníku Zaměstnanecké ligy, v němž tým loni postoupil až do celostátního finále, v němž skončil čtvrtý.

„Hráči jsou zkušenější, mají za sebou zápasy v univerzitní lize i na akademických hrách, a tak věříme, že klíčové čtvrtfinále zvládneme. Ale nečeká nás nic lehkého. Se soupeřem se utkáme poprvé, a co víme, prezentuje se velmi dobrým fotbalem,“ říká manažer týmu Jaroslav Kollmann. I on ale předpokládá, že do mužstva přijdou noví studenti prvních ročníků.

Florbalisté myslí na play off:

Florbalový celek Budweis Ducks VŠTE do univerzitní ligy vstoupí koncem října. Čeká ho v ní šest utkání včetně derby s Jihočeskou univerzitou. V přípravě se utká s kluby z okolí Českých Budějovic.

„Máme za sebou nábor nových hráčů, kteří nastupují na školu. Změny na soupisce tedy pravděpodobně nastanou. Jasno bude po přípravném kempu počátkem října,“ říká kapitán týmu Vilém Kovač. Věří proto, že letos může mužstvo myslet na lepší výsledky a dostat se až do play off.