Závodu motocyklů do strmého vrchu v Chýnově se v průběhu jeho čtyřiceti ročníků zúčastnila skutečně pestrá paleta jezdců z různých motoristických disciplín. Ale sobotní účast hokejisty se sedmi stovkami startů v NHL Martina Hanzala (36 let) čekal asi jen málokdo.

Hokejista Martin Hanzal se šplhá se svých fichtlem do chýnovského kopce. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Urostlý borec se představil se svým upravených fichtlem v kategorii ČZ + Jawa a nevedl si vůbec špatně. Pokaždé ze svých čtyř pokusů dokázal vyjet do půlky padesátimetrového krpálu a ve své kategorii se mohl radovat z pátého místa.

K motocyklům má stále ještě aktivní hokejista (letos bude hrát krajský přebor za Hlubokou) velice blízko a sám pořádá populární Fichtl Cupy v Adamově. „Kluci od fichtlů se mi ozvali, že už tady loni jeli a jestli bych to taky nechtěl zkusit. Kontaktoval mě pak i ředitel závodu Evžen Zadražil. Odpověděl jsem, že rád přijedu, i když jsem nic podobného ještě nikdy nezkoušel,“ říká.

V rámci přípravy si pouštěl videa z předcházejících ročníků. „Mám rád na všechno přípravu. Když jsem viděl Martina Michka, jak lehce vyjede nahoru, tak jsem si říkal, že to nebude nic tak složitého. Jenže když si pak v reálu stoupnete přímo pod kopec, tak je to něco úplně jiného,“ usměje se. „Ale byla to dobré. Sranda, perfektní akce,“ chválí.

Dopolední tréninkové jízdy Hanzal vynechal a jel až rovnou naostro odpolední závod. „Při první jízdě jsem z toho měl docela respekt, ale pak už to bylo lepší. Pro fichtly je ale asi strop dostat se k první kládě. Výš už to asi fakt nejde,“ míní.

Slavný hokejista představil na chýnovském kopci svůj vyladěný stroj. „Motor je klasický s padesátky, ale jinak jsou tam úpravy, které jsou povolené pro naše závody,“ vysvětlil.

Fichtl Cupy v Adamově jsou stále populárnější. „Letos jedeme závody třetím rokem. Další chystáme na sobotu čtrnáctého října,“ zve příznivce motoristického sportu na trať u restaurace Florida. „Dva závody za rok je ideální. Jinak už to moc,“ podotkne. „Rád si na fichtlech zajezdím. Baví mě to.“

Parta kolem Martina Hanzala dokonce přemýšlí o tom, že by uspořádala mistrovství republiky v této kategorii. „Bavili jsme se o tom s Martinem Michkem, se kterým jsme kamarádi,“ připomíná mnohonásobného mistra republiky a v současné době úspěšného účastníka Rallye Dakar. „Jeho tahle myšlenka také nadchla a chtěli jsme to uspořádat už letos. Pokud to ale bude zaštítěné Autoklubem České republiky, tak každý účastník musí mít licenci a je kolem toho spousta dalších povinností. Je to takový nás sen, který bychom si chtěli splnit,“ přeje si.

Hlavní náplní Hanzalova času je však role prezidenta mládežnických složek hokejového Banes Motoru. „Motorky a rybaření mám rád, to je pro mě hlavní náplň volného času. Na prvním místě je ale stále samozřejmě hokej,“ zdůrazní.